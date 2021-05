Canada Life Assurance Europe plc

Ab sofort können gemeinnützige Vereine in Deutschland an der Canada Life-Spendenaktion "Mach's Möglich" teilnehmen und sich mit Projekten um eine Spende bewerben. Der Lebensversicherer hat die Aktion vor 5 Jahren ins Leben gerufen, um soziales Engagement zu fördern. Markus Drews, Managing Director Canada Life, freut sich über das Jubiläum: "Mach's Möglich ist jedes Jahr eine wichtige Aktion für uns. Sie zeigt uns immer wieder, was für großartige Projekte die Vereine in Deutschland ins Leben rufen."

Spenden für 120 Vereine

Die Corona-Pandemie stellt viele Vereine vor finanzielle Probleme. Daher hatte Canada Life bereits im vergangenen Jahr die Spendensumme aufgestockt. Auch 2021 stellt der Lebensversicherer mit kanadischen Wurzeln eine Gesamtsumme von 81.000 Euro bereit. Insgesamt haben 120 Vereine die Chance auf eine Spende. Sie können sich mit einem Projekt in einer von sechs Kategorien bewerben, ihr Projekt auf einer Online-Plattform präsentieren und sich dann einem Online-Voting stellen:

- Gesundheit & Soziales - Sport - Gesellschaft & Bildung - Kinder- & Jugendarbeit - Tierschutz - Humanitäres Engagement im Ausland

In jeder Kategorie erhält der erste Platz 2.500 EUR, der zweite 1.500 EUR und der dritte 1.000 EUR. Die Plätze 4 bis 20 sind jeweils mit 500 EUR dotiert. "Vereine haben es in der aktuellen Lage nicht leicht. Nicht nur physische Treffen der Mitglieder sind noch immer so gut wie unmöglich, die Pandemie bringt auch enorme finanzielle Einbußen. Wir freuen uns, wenn wir hier durch eine Spende unterstützen können.", so Drews.

Jetzt online bewerben!

Ab sofort können sich gemeinnützige Vereine mit einem aktuellen Projekt auf https://machsmoeglich.canadalife.de/ um eine Spende bewerben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 14.06.2021, 16 Uhr.

Danach entscheidet eine deutschlandweite Onlineabstimmung über die Gewinner. Vom 15.06.2021 bis 24.06.2021 kann jeder einmal täglich seine Stimme für sein Herzensprojekt abgeben.

