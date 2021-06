Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)

Toto-Lotto Niedersachsen wird neuer federführender Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock

Koblenz (ots)

Beim Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) steht ein Wechsel bevor: Ab dem 1. Januar 2022 übernimmt die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH die Federführung im DLTB. Nach dann dreijähriger Amtszeit wird die bisher federführende Gesellschaft, die Lotto Rheinland-Pfalz GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Jürgen Häfner, den Vorsitz turnusmäßig zum 31. Dezember 2021 abgeben. Zur nachfolgenden Gesellschaft wurde im Rahmen der Versammlung der Geschäftsführungen der Blockpartner des DLTB, die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH mit ihren beiden Geschäftsführern Axel Holthaus und Sven Osthoff einstimmig gewählt.

"Wir freuen uns sehr über das uns von sämtlichen Blockpartnern entgegen gebrachte Vertrauen in die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH und ihrer Belegschaft. Wir werden die Aufgaben im DLTB engagiert und verantwortungsbewusst wahrnehmen und die erfolgreiche Amts-zeit von Lotto Rheinland-Pfalz fortsetzen," erklärt der niedersächsische Lotto-Geschäftsführer Axel Holthaus.

"Eine wesentliche Aufgabe wird es vor dem Hintergrund des ab dem 1. Juli 2021 gültigen Staatsvertrages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens in Deutschland 2021 (GlüStV 2021) sein, die gepoolten Lotterien des DLTB in einem zunehmend digitalen Umfeld zu stärken", führt Holthaus weiter aus.

Geschäftsführer Sven Osthoff ergänzt: "Wir freuen uns darauf, unsere Digitalkompetenz künftig noch stärker im DLTB einbringen zu dürfen. Wichtig ist, das gemeinwohlorientierte Lotto-Prinzip durch digitale Transformation zukunftsfähig zu halten."

Die Federführung innerhalb des DLTB übernimmt jeweils für drei Jahre eine der 16 Mitgliedsgesellschaften. Sie koordiniert die Zusammenarbeit der im DLTB zusammengeschlossenen Lotteriegesellschaften und informiert die Öffentlichkeit über grundsätzliche Angelegenheiten. Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH wird als federführende Gesellschaft von Anfang 2022 bis Ende 2024 die Stimme des Deutschen Lotto- und Totoblocks sein.

Über Toto-Lotto Niedersachsen: Die Toto-Lotto Niedersachsen GmbH (LOTTO Niedersachsen) ist die Landeslotteriegesellschaft in Niedersachsen mit Sitz in Hannover. Seit über 70 Jahren steht LOTTO Niedersachsen für verantwortungsvolles Glücksspiel und das Lenken des Spielinteresses in legale Bahnen im staatlichen Auftrag.

Original-Content von: Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB), übermittelt durch news aktuell