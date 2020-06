Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)

Lotto-Jackpots ausgeschüttet: Glückspilz aus Thüringen gewinnt über 32 Millionen Euro

Die am Ende mit über 32 Millionen Euro gefüllten Jackpots im LOTTO 6aus49 wurden nach der Ziehung am Mittwochabend ausgeschüttet. Ein Tipper aus Thüringen hatte als einziger die sechs Richtigen angekreuzt, allerdings ohne die passende Superzahl. Da die Regularien jedoch eine garantierte Jackpot-Ausschüttung nach der 13. Ziehung vorsehen, reichte das für den großen Gewinn. Es war die fünfte sogenannte Garantieausschüttung in der Lotto-Geschichte.

"Da schon die sechs Richtigen ohne Superzahl für den großen Coup reichten, hat der Gewinner oder die Gewinnerin die erste und die zweite Gewinnklasse abgeräumt. Wir gratulieren sehr herzlich", freut sich Jürgen Häfner, Geschäftsführer von Lotto Rheinland-Pfalz, dem derzeit federführenden Blockpartner im Deutschen Lotto- und Totoblock.

Am Samstag fängt die oberste Gewinnklasse dann wieder mit rund zwei Millionen Euro an.

Der Glückspilz aus Thüringen hatte zwar nicht die richtige Superzahl 0 auf seinem Lottoschein, dafür aber die sechs Richtigen 20, 25, 31, 33, 38 und 43. Dafür gab es dann genau 32.468.743,60 Euro - wie immer bei Lotto komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt.

Die garantierte Ausschüttung des Lotto-Jackpots gibt es immer dann, wenn die Gewinnklasse 1 in zwölf aufeinanderfolgenden Ziehungen nicht geknackt werden konnte. Sie muss seit 2009 nach den Regularien von LOTTO 6aus49 dann auf jeden Fall in der 13. Ziehung geleert werden.

Außer am Mittwochabend wurde der Lotto-Jackpot erst vier Mal auf diese Weise ausgeschüttet:

Am 14. Mai 2016 gewann ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen mit der Gewinnklasse 2 den Jackpot von über 37 Mio. Euro.

Wenige Monate später, am 14. September 2016, folgte eine weitere garantierte Ausschüttung - erneut gewann ein Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen mit der Gewinnklasse 2 rund 33 Mio. Euro.

Am 23. Januar 2019 teilten sich schließlich drei Tipper aus Baden-Württemberg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen den Jackpot und gewannen je 10,7 Millionen Euro.

Zuletzt ging die vierte Ausschüttung dieser Art vor einem knappen Jahr am 29. Juni 2019 erneut nach Nordrhein-Westfalen: Ein Spieler gewann rund 31 Millionen Euro.

Die Regularien der garantierten Ausschüttung werden sich in diesem Jahr übrigens ändern: Der Jackpot im LOTTO 6aus49 wird ab dem 23. September 2020 nicht mehr in der 13. aufeinander folgenden Ziehung auf jeden Fall geleert, sondern zeitlich unabhängig nach Erreichen der 45-Millionen-Euro-Grenze

Die Wahrscheinlichkeit, bei LOTTO 6aus49 sechs Richtige plus Superzahl zu treffen, liegt bei 1 zu 140 Millionen. Für die zweite Gewinnklasse benötigt man nur sechs Richtige, dafür liegen die Chancen bei 1 zu 16 Millionen.

