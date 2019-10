Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)

LOTTO fördert das Gemeinwohl jeden Tag mit rund acht Millionen Euro

LOTTO verbindet jeder mit sechs Kreuzen und 49 Kugeln. Doch LOTTO ist viel mehr: Die 16 deutschen Lottogesellschaften, die im Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB) zusammengeschlossen sind, erwirtschaften Jahr für Jahr mehrere Milliarden Euro für das Gemeinwohl in Deutschland. Dies soll im Rahmen der Veranstaltung "LOTTO trifft Gemeinwohl", die der DLTB am Dienstag, 15. Oktober 2019, um 18.30 Uhr in Zusammenarbeit mit seinen Mittelempfängern in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin ausrichtet, vertieft werden.

Alleine im Jahr 2018 erzielten die Gesellschaften des DLTB Spieleinsätze in Höhe von 7,3 Milliarden Euro. Fast 17 Prozent davon flossen als Lotteriesteuer direkt in die Landeshaushalte. Mit weiteren rund 22 Prozent der Spieleinsätze wurde das Gemeinwohl direkt unterstützt: Das sind zusammen knapp 40 Prozent - so funktioniert das LOTTO-Prinzip.

Die beeindruckende Summe von über 2,9 Milliarden Euro wurde im Jahre 2018 in soziale Projekte, den Sport, die Kultur, den Katastrophenschutz sowie den Denkmal- und Umweltschutz abgeführt. Hierzu zählen auch Steuern und Abgaben an die Landeshaushalte. Auf diese Weise tragen die Landeslotteriegesellschaften eine große Verantwortung für alle und stellen Tag für Tag mehr als acht Millionen Euro für das Gemeinwohl zur Verfügung.

Über diese und andere Themen sprechen auf der Veranstaltung unter der Moderation von Journalistin Ute Welty hochkarätige Vertreter verschiedener Organisationen, die von LOTTO-Geldern profitieren. So sind neben dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Naturschutzbund (NABU) auch das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Kulturrat oder die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit dabei. Die Gäste des Abends, zahlreiche Mitglieder des Deutschen Bundestags, Vertreter aus Bundes- und Landesministerien sowie von großen und kleinen Wirtschafts- und Gemeinwohlverbänden haben die Gelegenheit, sich über die Bedeutung der Gemeinwohlförderung durch die staatlichen Lotterien auszutauschen und ihre Verbundenheit zum staatlichen organisierten Glücksspiel zu bekunden.

Der Geschäftsführer der derzeit federführenden Lottogesellschaft aus Rheinland-Pfalz, Jürgen Häfner, begrüßt die geladenen Gäste ebenso herzlich wie die Hausherrin des Abends, die stellvertretende Dienststellenleiterin der Vertretung des Freistaates Bayern beim Bund, Annette Denove.

