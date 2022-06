Mercer Deutschland GmbH

Ray Catudal wird neuer Leiter von Mercer Marsh Benefits für Deutschland

Frankfurt (ots)

Mercer Marsh Benefits (MMB) gibt die Ernennung von Ray Catudal zum MMB Country Leader in Deutschland bekannt. Catudal bringt mehr als 20 Jahre umfassende Beratungserfahrung mit. Er ist eine versierte Führungskraft im Bereich Mitarbeiter-Benefits und hat sich auf die Bereiche digitales Gesundheitswesen, globale Benefits und Wellbeing spezialisiert.

Als Country Leader wird Catudal die Entwicklung und Umsetzung von strategischen Initiativen für MMB Deutschland vorantreiben. Er wird für die Wiedereinführung der Marke Mercer Marsh Benefits auf dem deutschen Markt verantwortlich sein. Catudal wird seine Führungsqualitäten, Managementfähigkeiten, Erfahrungen und Fachkenntnisse nutzen, um den Bereich Gesundheits- und Sozialleistungen auszubauen und Kunden sowie deren Mitarbeitenden einen wirklichen Nutzen zu bieten.

Bevor er zu MMB kam, war Catudal bei Willis Towers Watson (WTW) für die Leitung des Geschäftsbereichs Health & Benefits in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) verantwortlich. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung, Einführung und Ausweitung von Portallösungen und WTWs Strategien für Wellbeing und die betriebliche Gesundheit. Davor war er als Landes- und Regionalmanager bei Liazon, CodeBaby, eHealth Inc und Smith & Nephew tätig.

Über seine neue Rolle als Leiter MMB Deutschland sagt er: "Ich bin hoch motiviert, mit dem Ausbau unseres Netzwerks zu beginnen, Innovationen voranzutreiben und vor allem Wachstum für das Geschäft in Deutschland zu erzielen. Es ist ein echtes Privileg, der renommierten Marsh McLennan-Familie mit ihrer 150-jährigen Geschichte und Erfahrung beizutreten. Ich freue mich darauf, mit MMB Deutschland in der gesamten europäischen Region und weltweit einen wichtigen Wertbeitrag zu leisten."

Catudal wird eng mit den lokalen Marsh- und Mercer-Führungskräften zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass den Kund:innen die gesamte Bandbreite der MMB-Lösungen angeboten werden kann.

Norman Dreger, Geschäftsführer von Mercer Deutschland, kommentierte die Ernennung: "MMB gewinnt weiter an Wachstumsdynamik. Die Ernennung von Ray wird uns dabei helfen, unsere Marke in Deutschland zu etablieren und unseren Kund:innen bei der Lösung ihrer komplexen Herausforderungen im Bereich Gesundheit und Wellbeing einen echten Mehrwert zu bieten."

Lukas Herrmanns, Geschäftsführer von Marsh Deutschland, fügte hinzu: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren Mercer-Kolleg:innen, um die besten Ergebnisse für unsere Kund:innen zu erzielen. Und wir sind zuversichtlich, dass Rays Führung die herausragende Arbeit des gesamten Mercer-Marsh-Benefits-Teams verstärken wird, um die beiden Welten Mensch und Risiko zu verbinden. Dies wird unser Bestreben, die Verbindung von Marsh McLennan in Deutschland und der Central Europe-Region zu stärken, einen Schritt weiterbringen."

Über Mercer Marsh Benefits

Mercer Marsh Benefits (MMB) entstand aus dem Zusammenschluss eines der weltweit angesehensten Personalberatungsunternehmen, des Weltmarktführers in der Beratung von Personalrisiken und der Nummer eins disruptiver Benefits-Technologie zu einem Unternehmen. Gemeinsam haben sie einige der weltweit beliebtesten Employee-Benefit-Erfahrungen für kleine Firmen, wachsende Unternehmen und globale Konzerne geschaffen. MMB hat 7.000 Mitarbeitende, in 73 Ländern vor Ort und betreut Kund:innen in mehr als 150 Ländern. MMB bringt lokales Fachwissen an immer mehr Orte und arbeitet Seite an Seite mit Kund:innen und Kolleg:innen von Mercer und Marsh auf der ganzen Welt. Mercer und Marsh sind Tochterunternehmen von Marsh McLennan (NYSE: MMC), dem führenden globalen Anbieter von professionellen Dienstleistungen zu den Themen Risiko, Strategie und HR, mit einem Jahresumsatz von annähernd 20 Mrd. USD und 83.000 Mitarbeitenden. Als Marktführer hilft Marsh McLennan seinen Kund:innen, in einem immer dynamischeren und komplexeren Umfeld erfolgreich zu agieren. Zur Unternehmensgruppe gehören auch Guy Carpenterund Oliver Wyman.

Über Mercer Deutschland ( www.mercer.de)

In Deutschland ist Mercer mit über 700 Mitarbeitenden unter anderem an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart vertreten. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen in der Beratung von Unternehmen rund um betriebliche Altersversorgung, Investments und Pensions Administration sowie Vergütung, Human-Capital-Strategie und M&A. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.mercer.de oder folgen Sie uns auf Twitter @Mercer_de.

