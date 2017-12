Mercer akquiriert Promerit

Frankfurt (ots) - Mercer, einer der führenden globalen Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Health, Wealth und Career, hat einen Vertrag zum Kauf der Promerit AG unterschrieben. Promerit ist ein führendes Beratungsunternehmen für HR-Digitalisierung sowie HR- und Business-Transformation mit Sitz in Frankfurt am Main. Durch diese Akquisition baut Mercer seine Position im deutschsprachigen Raum weiter aus.

Für Mercer ist dies ein wichtiger Schritt, um Unternehmen im Hinblick auf die wachsenden Herausforderungen in einer digitalisierten Welt noch besser zu unterstützen. Neue Technologien, die Globalisierung und der demografische Wandel zwingen Unternehmen dazu, ihr Business-Modell anzupassen und auf die neuen Anforderungen auszurichten. Das Entscheidende für den Erfolg sind aber die Menschen. Sie machen den Unterschied, sie verwandeln Herausforderungen in Chancen.

People Management und Digitalisierung sind die Kernkompetenzen von Promerit. Das Unternehmen ist in Deutschland Marktführer, was die Implementierung und Integration von HR-Cloud-Systemen angeht. Mercer unterstützt Unternehmen nicht nur in den Bereichen betriebliche Altersversorgung und Investments, sondern die Dienstleistungspalette reicht über M&A bis hin zu Vergütung, Auslandsentsendungen und Talent-Strategie.

"Durch die Akquisition bündeln wir unsere Stärken. Unsere Kunden profitieren künftig noch mehr von der Kombination aus lokaler Expertise und globalem Know-how sowie von innovativen und digitalen Lösungen. Die Innovationsstärke von Promerit im Bereich Transformation und Digitalisierung wird sich auch auf unsere anderen Geschäftsbereiche positiv auswirken", erklärt Achim Lüder, Geschäftsführer von Mercer in Deutschland.

"Promerit und Mercer - das heißt doppelter Antrieb für die Business- und HR-Transformation. Wir ergänzen uns nicht nur hervorragend, sondern wir teilen auch die gleichen Werte, das große Engagement für unsere Kunden und die Leidenschaft, Menschen zu bewegen. Gemeinsam sind wir der ideale Partner für Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Zukunft. Dabei stellen wir den Mensch in den Mittelpunkt", so Kai Anderson, Gründungs- und Vorstandsmitglied von Promerit. Die Bedingungen der Vertragsvereinbarung wurden nicht bekannt gegeben, und der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigung.

Über Mercer (http://www.mercer.com/)

Mercer zählt mit rund 20.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern zu den führenden globalen Anbietern von Dienstleistungen in den Bereichen Talent, Health, Retirement und Investments. Die Berater von Mercer unterstützen Unternehmen bei der Gestaltung und dem Management der beruflichen Altersvorsorge und der Krankentaggeld- und Unfallversicherung sowie bei der Optimierung des Human Capital-Managements. Das Unternehmen ist überdies einer der führenden Anbieter von Verwaltungslösungen für betriebliche Nebenleistungen. Die Mercer-Dienstleistungen im Bereich Investments beinhalten das Investment Consulting sowie Multi-Manager Investment-Produkte. Das Unternehmen ist Teil der Marsh & McLennan Companies, Inc. (www.mmc.com). Die Aktie der Muttergesellschaft ist mit dem Ticker-Symbol MMC an den Börsen New York und Chicago notiert.

Mercer Deutschland (http://www.mercer.de/)

In Deutschland ist Mercer mit über 600 Mitarbeitern unter anderem an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart vertreten. Die Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit liegen in der Beratung von Unternehmen rund um betriebliche Altersversorgung, Vergütung, Human-Capital-Strategie, M&A und Investments sowie Pensions Administration.

Promerit (http://www.promerit.com/) ist eine führende Unternehmensberatung für HR-Management, Transformation und Digitalisierung im deutschsprachigen Raum. Über 100 Mitarbeiter an Standorten in Frankfurt, München, Zürich und Györ (Ungarn) unterstützen nationale und internationale Kunden mit einer Kombination aus strategischer Beratung, Innovation und Umsetzungskompetenz. Promerit wurde mehrfach für exzellente Beratungsleistungen ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Corinna Rygalski

E-Mail: corinna.rygalski@mercer.com

Tel.: +49 (0) 69 689778 663



Vera Reuland

E-Mail: vera.reuland@mercer.com

Tel.: +49 (0) 69 689778 552



Mercer Deutschland GmbH

Platz der Einheit 1

60527 Frankfurt am Main



http://www.mercer.de/

Original-Content von: Mercer Deutschland, übermittelt durch news aktuell