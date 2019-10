ALBA Group plc & Co. KG

ALBA Group erhält ersten Auftrag aus Singapur

Entsorgung für einen Stadtteil mit 500.000 Einwohnern

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Die ALBA Group, einer der führenden Recyclingspezialisten und Umweltdienstleister weltweit, treibt seine Expansionsstrategie in Asien voran. Das Berliner Unternehmen hat nach einer internationalen Ausschreibung von der Republik Singapur den Auftrag erhalten, eine vollkommen neue Entsorgungsstruktur aufzubauen. Für den Stadtbezirk Jurong mit 500.000 Einwohnern soll ein digitalisiertes System mit hohem Umweltstandard die Abfuhr und Behandlung von rund 170.000 Tonnen jährlich sicherstellen. Die Digitalisierung der Abfallentsorgung in Singapur gilt als eines der ambitioniertesten Umweltprojekte in Asien.

"Singapur ist eine der modernsten Städte der Welt, führend bei der Digitalisierung", sagt Dr. Axel Schweitzer, Vorstandsvorsitzender der ALBA Group. "Es ist eine ebenso große wie ehrenvolle Aufgabe, mit unseren Smart City-Lösungen im Bereich des Recyclings und der Abfallwirtschaft bei diesem Entwicklungsprozess mitzuwirken. Gemeinsam mit unserem lokalen Partner wollen wir hier Vorreiter sein und ein Sammelsystem aufbauen, das den neuen Standard für die Zukunft setzt."

Die ALBA Group hat die Ausschreibung mit einem Auftragswert von umgerechnet rund 100 Mio. Euro zusammen mit ihrem Partner Wah & Hua Pvt. Ltd. Singapore gewonnen, einem heimischen Recyclingunternehmen in Familienbesitz. An dem Joint Venture hält die ALBA Group 70 Prozent und Wah & Hua 30 Prozent. "Singapur hat das Ziel, die erste 'Zero Waste Nation' zu werden", sagt Schweitzer. "Das passt genau zu unserer Vision einer Welt ohne Abfall."

Bei der Modernisierung der Entsorgung für den Stadtbezirk Jurong setzt das Joint Venture stark auf Smart City-Lösungen. Hierzu wurde das "Singapore Trash Evolution Program" entwickelt, bei dem ALBA und Wah & Hua unter dem Motto "STEP UP Singapore" Innovationen auf die spezifische Situation in Singapur zuschneiden werden. So wird die digitale Tourensteuerung unterstützt durch Abfallbehälter, die mit Sensoren ausgestattet sind und den Füllstand an die Leitstelle des Unternehmens melden. Einzelne LKW werden mit Solarmatten auf dem Dach ausgerüstet, um den Spritverbrauch zu reduzieren. Die neuen Fahrzeuge für Jurong liefert der deutsche LKW-Hersteller Mercedes-Benz.

Um das Recycling bei Abfällen aus privaten Haushalten zu steigern, das derzeit erst bei zwei bis vier Prozent liegt, bietet ALBA eine App an: Hier können die Bürger mit richtiger Abfalltrennung Bonuspunkte sammeln, die sie bei teilnehmenden Händlern oder anderen Partnern einlösen können. Zudem bekommen sie die jeweils nächstgelegenen Recyclingtonnen und -stationen angezeigt und erhalten Tipps für umweltschonendes Verhalten.

Über die ALBA Group:

Die ALBA Group ist mit ihren beiden Marken ALBA und Interseroh in Deutschland und Europa sowie in Asien aktiv. Im Jahr 2018 erwirtschafteten ihre Geschäftsbereiche einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro und beschäftigten insgesamt über 8.000 Mitarbeiter. Damit ist die ALBA Group einer der führenden Recycling- und Umweltdienstleister sowie Rohstoffversorger weltweit. Durch die Recyclingaktivitäten der ALBA Group konnten allein im Jahr 2018 4,4 Millionen Tonnen Treibhausgase im Vergleich zur Primärproduktion und 31,9 Millionen Tonnen Primärrohstoffe eingespart werden.

Weitere Informationen zur ALBA Group finden Sie unter www.albagroup.de. Unter www.albagroup.de/presse können Sie alle Pressemitteilungen der ALBA Group als RSS-Feed abonnieren. Bitte beachten Sie auch unser Onlineportal mit Informationen rund um die Themen Rohstoffe und Recycling: www.recyclingnews.de.

Medienkontakt:

Henning Krumrey

Leiter Unternehmenskommunikation & Politik

Tel.: +49 30 35182-5050 oder +49 151 14659008

Henning.Krumrey@albagroup.de



Susanne Jagenburg

Pressesprecherin ALBA Group

Tel.: +49 30 35182-5080 oder +49 170 7977003

Susanne.Jagenburg@albagroup.de



ALBA Group plc & Co. KG

Knesebeckstraße 56-58

10719 Berlin

Tel: +49 30 35182-5040

Original-Content von: ALBA Group plc & Co. KG, übermittelt durch news aktuell