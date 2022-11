McDonald's Deutschland

Charity-Verkaufsaktion: McDonald's Trosthasenpflaster spenden Mut

München (ots)

Zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung gibt es in ausgewählten McDonald's Restaurants wieder Trosthasenpflaster zu erwerben. Die sehen an mutigen kleinen Held:innen nicht nur schick aus, sie machen auch kleinen Wehwehchen den Garaus und gleichzeitig spendet McDonald's Deutschland pro verkauftem Pflasterset 67 Cent an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

Seit vielen Jahren unterstützt McDonald's Deutschland mit der beliebten Trostpflaster-Aktion die Arbeit der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. Ab sofort sind die liebevoll gestalteten Pflaster-Briefchen mit jeweils drei unterschiedlichen Pflastern wieder zu haben. Als Motiv sind in diesem Jahr passend zum Motto Trosthasen in unterschiedlichen Farben abgebildet. Jeder weiß, wie schlimm Verletzungen für Kinder sein können und wie wichtig dann eine gehörige Portion Trost und Mut ist. Mit den wunderschön designten Pflastern von McDonald's gibt es beides in einem und man kann auch gleichzeitig noch Gutes tun. Von jedem verkauften Trostpflasterset, das für 1 Euro in allen teilnehmenden McDonald's Restaurants an der Kasse, über den Kiosk, per App oder im McDrive erworben werden kann, spendet McDonald's 67 Cent an die gemeinnützige McDonald's Kinderhilfe Stiftung.

Prominente Unterstützung auf Instagram

Für die Aktion macht neben weiteren Prominenten auch Annemarie Carpendale, Schirmherrin des Ronald McDonald Hauses in München-Großhadern, in den sozialen Medien unter dem Hashtag #zusammenspendenwirMut auf die Trosthasenpflaster aufmerksam. "Wir kennen es doch alle selbst noch von früher: Je bunter und witziger das Pflaster war, desto stolzer haben wir es als Kinder durch die Gegend getragen - und unser kleiner Mann sieht das auch heute noch genauso! Gerade für die kranken Kinder und ihre Familien aus den Ronald McDonald Häusern sind die Pflaster eben nicht einfach nur Pflaster. Sie sind eine Ablenkung vom teilweise nicht ganz so einfachen Alltag, ein Grund, sich wieder tapfer und stark zu fühlen - sie spenden ihnen den Mut, den sie für schwere Zeiten wirklich brauchen. Und wenn man gleichzeitig mit dem Kauf der Trosthasenpflaster auch noch was Gutes tun und die Familien mit den kranken Kindern sooo einfach unterstützen kann, ist das einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl!"

Über die McDonald's Kinderhilfe Stiftung

Seit 35 Jahren setzt sich die McDonald's Kinderhilfe Stiftung deutschlandweit für die Gesundheit und das Wohlergehen von Familien schwer kranker Kinder ein. Dank vieler helfender Hände im Haupt- und Ehrenamt, zahlreicher treuer Unterstützer und großzügiger Spender gelingt es der McDonald's Kinderhilfe Stiftung, den Familien eine kliniknahe Unterkunft zu bieten. So können die Eltern während des Behandlungszeitraums immer nah bei ihrem kranken Kind sein und gleichzeitig im Ronald McDonald Haus neue Kraft für den Klinikalltag schöpfen. Die Oasen bieten ambulanten Patienten und deren Familien einen Rückzugsort inmitten der Klinik. So haben sie eine entspanntere und stressfreiere Zeit im Krankenhaus, was den Heilungsprozess unterstützt. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung wird dabei zum großen Teil aus den Spenden der McDonald's Deutschland LLC, seiner Franchise-Nehmer:innen und Lieferant:innen sowie der Gäste in den McDonald's Restaurants finanziert.

