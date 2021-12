McDonald's Deutschland

McDonald's Deutschland feiert seinen 50. Geburtstag

Bild-Infos

Download

München (ots)

Deutschlands erstes McDonald's Restaurant in der Martin-Luther-Straße in München feiert am 4. Dezember 2021 sein 50-jähriges Jubiläum und sucht dabei die schönsten McDonald's Momente von Gästen und Fans.

Am 4. Dezember 1971 öffnete in der Martin-Luther-Straße 26 in München das erste Restaurant des Unternehmens in Deutschland. Viel hat sich getan in den letzten 50 Jahren. Waren zu Beginn mit Hamburger, Cheeseburger, Pommes Frites, Coca-Cola/Limonade und Kaffee nur fünf Produkte im Sortiment, können die Gäste heute in den mittlerweile rund 1.450 Restaurants aus über 100 verschiedenen Produkten wählen.

Auch Design und Einrichtung des ersten deutschen McDonald's Restaurant wurden über die Jahre immer wieder modernisiert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Heute gibt es, wie auch in anderen McDonald's Restaurants, eine Vielzahl an Angeboten und Services, die damals noch Zukunftsmusik waren: z. B. McDrive, digitale Bestellterminals, Tischservice, Bestellung und Bezahlung per App, Lieferservice oder McCafé.

Aber auch im Bereich Nachhaltigkeit hat sich in den vergangenen 50 Jahren einiges getan. Wurden damals die Burger noch in Styropor-Boxen ausgegeben, legt das Unternehmen heute großen Wert auf Nachhaltigkeit und hat einen Fahrplan zur Reduzierung von Plastik- und Verpackungsmüll entwickelt. Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt: u. a. die umfangreiche Umstellung der Dessertverpackungen auf nahezu plastikfreie Alternativen, die Einführung von innovativem Graspapier für ausgewählte Produkte und seit kurzem auch der Test eines eigenen Mehrwegpfandsystems, dessen nationale Einführung bis Ende 2022 erfolgen wird. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Webseite https://unserplanfuerwenigermuell.mcdonalds.de/ .

Aufgrund der Corona-Pandemie wird von einer großen Geburtstags-Party abgesehen. Gefeiert wird trotzdem bereits das ganze Jahr mit vielen tollen Aktionen, wie zum Beispiel dem deutschlandweiten Launch der neuen Outfits für Restaurant-Mitarbeiter:innen, einem 50-jährigen Sportsponsoringvertrag für einen lokalen Amateursport-Verein, einer gemeinsamen Streetwear Kollektion mit SNIPES und natürlich jede Menge Aktionen und Gewinnspiele für die Gäste in der McDonald's App.

Weitere Aktionen rund um den Geburtstag

Ursprünglich direkt von dem Unternehmen betrieben, gehört das Restaurant in München heute Franchise-Nehmer Michan Reiners, der zum großen Jubiläum für alle Gäste und Fans von McDonald's ganz besondere Aktionen plant. Im Rahmen einer Radio Kooperation werden Zeitzeugen aus den Anfängen von McDonald's in Deutschland und alle Freunde von Big Mac & Co. dazu aufgerufen, sich unter https://www.radiogong.de/mc-donalds-wird-50-jahre zu melden und dort von ihrem persönlichen McDonald's Moment zu erzählen. Die Aktion läuft vom 4. bis zum 14. Dezember. Mit ihrem persönlichen McDonald's Moment qualifizieren sich die Teilnehmer:innen für ein Gewinnspiel.

Unter allen Einsendungen werden folgende Preise verlost: Der 1. Platz erhält eine exklusive McDonald's Gold Card, mit der man 50 Tage lang täglich in dem Restaurant in der Martin-Luther-Straße 26 in München jeweils ein McMenü gratis erhält. Der 2. Platz kann sich über McDonald's Essensgutscheine in Höhe von 200 EUR freuen. Und der 3. Platz bekommt Teile der exklusiven SNIPES x McDonald's Kollektion, bestehend aus Jacke, Shirt und Mütze. Damit nicht genug: Im Aktionszeitraum verschenkt Franchise-Nehmer Michan Reiners zudem 500 Hamburger Royal Käse und es warten weitere Überraschungen vor Ort.

"Es ist mir eine besondere Ehre und Freude, Franchise-Nehmer des McDonald's Restaurants zu sein, in dem vor genau 50 Jahren die Erfolgsgeschichte von McDonald's in Deutschland begann", erzählt Michan Reiners. "Diesen Erfolg verdanken wir besonders unseren Gästen und Mitarbeiter:innen, die uns in guten wie auch in aktuell schwierigen Corona-Zeiten ihre Treue beweisen. Mit unserer Jubiläums-Aktion wollen wir allen unseren Gästen und Fans Danke sagen. Und wir freuen uns darauf, ihnen auch in Zukunft viele besondere McDonald's Momente zu bescheren." Michan Reiners ist seit Ende 2015 Franchise-Nehmer von McDonald's und betreibt neben dem Restaurant in der Martin-Luther-Straße in München auch die Restaurants in der Thomas-Dehler-Straße und der Regerstraße.

Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell