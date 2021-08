McDonald's Deutschland

McDonald's Deutschland launcht neue MDress-Uniform im Jubiläumsjahr und nimmt Fans mit auf eine Zeitreise durch die Outfits der letzten 50 Jahre

McDonald's Deutschland feiert 2021 seinen 50. Geburtstag und führt zum Jubiläum eine neue Uniform ein. Mit dem neuen McDonald's Outfit - dem MDress - gibt das Unternehmen vor allem seinen Mitarbeiter:innen etwas zurück. So stehen diese auch im Fokus der begleitenden Social-Media-Kampagne, in der die Fans mit auf eine Zeitreise durch die McDonald's Looks der letzten Jahrzehnte genommen werden.

Ab Ende August werden Gäste die McDonald's Mitarbeiter:innen in über der Hälfte der deutschen McDonald's Restaurants in einem ganz neuen Look erleben. Unter dem Motto "More than an outfit" führt das Unternehmen im Jubiläumsjahr seine neue Uniform - den MDress - Schritt für Schritt ein. Zum Kampagnenstart nimmt McDonald's Deutschland seine Fans mit auf eine Reise durch die Zeit und die McDonald's Outfits der letzten fünf Jahrzehnte. Im Mittelpunkt der begleitenden Social-Media-Kampagne stehen neben Sänger und Influencer Lukas Rieger auch Mitarbeiter:innen aus verschiedenen McDonald's Restaurants in ganz Deutschland.

My Style - #myMDress

Mit individuellen Auswahl- und Kombinationsmöglichkeiten sowie bequemeren Schnitten ist die neue MDress-Uniform insbesondere ein Geschenk an die Mitarbeiter:innen von McDonald's Deutschland. "Derzeit arbeiten rund 55.000 Menschen für unser Unternehmen. Das sind 55.000 Persönlichkeiten, die unsere Marke tagtäglich erlebbar machen. Wir sind stolz auf die Einzigartigkeit unserer McFamily. Deshalb werden wir den Kolleg:innen in den Restaurants durch die Vielfalt des neuen MDress auch die Möglichkeit geben, ihren individuellen Stil auch während der Arbeit zu finden und zu tragen", so Sandra Mühlhause, Vorstand Personal McDonald's Deutschland. Auch in der Kampagne setzt McDonald's deshalb ganz auf die Individualität seiner Mitarbeiter:innen. In einem internen Video-Wettbewerb setzten sich sechs Mitarbeiter:innen durch, die nun auf den Social-Media-Kanälen als MDress-Influencer:innen agieren. Die Markenbotschafter:innen sind in McDonald's Restaurants von Karlsruhe bis Sylt tätig und z. T. selbst schon Jahrzehnte Teil der McFamily.

Mehr als nur eine Uniform

Das Design des MDress mit Denim- und Streifen-Elementen ist sichtbar neu und kombiniert praktische, den Standards entsprechende Arbeitskleidung mit bequemem Freizeitlook. Neben einem starken Wiedererkennungswert soll die neue Uniform aber vor allem einen hohen Identifikationsgrad für die McDonald's Mitarbeiter:innen schaffen. Das Besondere: Der MDress folgt einem sogenannten Baukastenprinzip. Die Mitarbeiter:innen in Crew und Management können aus je über 20 Kleidungsstücken und Accessoires ihre Lieblingsstücke wählen und diese individuell kombinieren. So können alle Mitarbeiter:innen ihrem persönlichen Stil treu bleiben und auch während der Arbeit die Kleidung tragen, in der sie sich wohlfühlen. Der MDress wurde gemeinsam mit der McDonald's Corporation in Chicago und der Designagentur Turner Duckworth aus San Francisco entwickelt. Verantwortlich für die Produktion der Kleidungsstücke ist die langjährige Partnerfirma Wilhelm Weishäupl mit Sitz in München, welche bereits seit 1971 für die Herstellung und Logistik von bisher 10 Uniformen (inkl. des MDress) für McDonald's Deutschland zuständig ist.

Jedes McDonald's Outfit hat seine Geschichte - Zeit, eine neue zu schreiben!

Im Retro-Look und mit überraschenden Highlight-Effekten nimmt McDonald's seine Fans zum Start des neuen MDress-Outfits mit auf eine Zeitreise. Hauptdarsteller Lukas Rieger katapultiert es im Kampagnenclip magisch in Szenen aus den vergangenen 50 Jahren - Nostalgie und Emotionen sind beim Anblick der Retro-Outfits garantiert. Denn jeder hat seine ganz persönlichen McDonald's Kindheitserinnerungen. "Es hat riesigen Spaß gemacht, mit McDonald's zu arbeiten. Unglaublich, wieviel Detailarbeit in dem Clip steckt. Das Ergebnis hat mich umgehauen. Großen Dank an das gesamte Team vor und hinter der Kamera", so Testimonial Lukas Rieger. Entwickelt und umgesetzt wurde der MDress-Kampagnenclip sowie ergänzende Styleguide-Clips gemeinsam mit den Digital-Content-Spezialisten und der Produktionsunit von "Grabow & Bartetzko" in Zusammenarbeit mit der McDonald's PR-Leadagentur "DDB München GmbH". Regie führte Digital-Content-Creator Tobias Nickel. Die begleitenden Social-Motive stammen vom Münchner Fotografen Michael Weniger.

Link zum Kampagnenclip: https://youtu.be/Hel2OjdMHJc

Link zu einem MDress-Styleguide: https://youtu.be/1aW9kjXo2g0

Link zur Podcast-Folge mit Adam und Samir: https://spoti.fi/3g4Mvx5

Mehr Informationen zu den MDress-Influencer:innen:

Adam (25): Schichtleiter im McDonald's Restaurant Bad Pyrmont (Franchise-Nehmerin Maike Neuenroth), seit 4 Jahren Teil der McFamily

Alea (20): Schichtleiterin im McDonald's Restaurant Sylt (Franchise-Nehmer Eugen Jüchter), seit 4 Jahren Teil der McFamily

Emma (22): Verwaltungsmitarbeiterin und Social-Media-Beauftragte im McDonald's Restaurant Karlsruhe (Franchise-Nehmerin Taina Flügge-Bredberg), seit 22 Jahren Teil der McFamily

Jennifer (26): Crew Mitarbeiterin im McDonald's Restaurant Gießen (Franchise-Nehmer Steffen Stark), seit 9 Jahren Teil der McFamily

Jessica (26): Kauffrau für Büromanagement im McDonald's Restaurant Gießen (Franchise-Nehmer Steffen Stark), seit 9 Jahren Teil der McFamily

Samir (37): Restaurant Manager im McDonald's Restaurant Bad Pyrmont (Franchise-Nehmerin Maike Neuenroth), seit 20 Jahren Teil der McFamily

