Pflanzlich ins neue Jahr starten - McDonald's unterstützt den Veganuary 2021

München (ots)

Bereits zum zweiten Mal ruft die Organisation Veganuary in Deutschland dazu auf, sich im Januar vegan zu ernähren. Passend dazu bietet McDonald's Deutschland seinen Big Vegan TS mit Beilagen zum Sonderpreis über die McDonald's App an.

Neues ausprobieren oder mit alten Gewohnheiten brechen - das neue Jahr startet für viele Menschen traditionell voll guter Vorsätze. Für alle, die bei ihrer Ernährung neue Wege gehen möchten, gibt es auch 2021 wieder den Veganuary. McDonald's Deutschland beteiligt sich an der Kampagne und unterstützt Veganuary-Teilnehmende dabei, den Januar über eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Dazu bietet McDonald's den Big Vegan TS mit Pommes oder Curly Fries und einem 0,5l Softdrink für 6,99 EUR an. Das Angebot ist als Coupon in der McDonald's App verfügbar und kann in teilnehmenden Restaurants ab sofort bis einschließlich 14. Februar eingelöst werden.

Darüber hinaus begleitet McDonald's den Veganuary auch kommunikativ. Auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens wird im Januar verstärkt auf das vegane Angebot aufmerksam gemacht. Im Rahmen eines Gewinnspiels werden zudem innerhalb der Community vegane Hoodies verlost. Die Kapuzenpullover wurden vom Grafiker Falk Klemm exklusiv für McDonald's gestaltet. In seinem Design greift er das vegane Angebot von McDonald's Deutschland auf. Die Social Media Kampagne wurde von der PR-Lead Agentur SALT Works umgesetzt.

Über Veganuary

Die ursprünglich in Großbritannien gegründete Organisation ermutigt Menschen weltweit dazu, sich den Januar über vegan zu ernähren. Alle Teilnehmenden erhalten eine 31-tägige E-Mail-Serie mit Ernährungsplänen, Rezepten, Einkaufstipps, Hinweisen zur optimalen Nährstoffversorgung und Empfehlungen zum Essen unterwegs. 2020 nahmen weltweit mehr als 400.000 Menschen am Veganuary teil. In Deutschland findet die Kampagne aktuell zum zweiten Mal statt.

McDonald's Deutschland App: https://www.mcdonalds.com/de/de-de/app.html

