Plastikfrei verpackt - voll mit Spaß: McDonald's gibt mit der Schleich® Promotion den Startschuss für eine Verpackungsumstellung im Happy Meal

München (ots)

Die aktuellen Geschenke im Happy Meal von McDonald's Deutschland sind exklusive Schleich® Figuren. Mit dem Start der Promotion verkündet das Unternehmen, dass die Spielzeuge im Happy Meal ab sofort zunehmend in Papier statt in Plastik verpackt werden.

McDonald's Deutschland zeigt mit seiner neuen Happy Meal Promotion, dass das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsziele auch in herausfordernden Zeiten verfolgt und kontinuierlich an der Reduktion von Plastikverpackungen arbeitet. So sollen ab sofort die Spielzeuge im Happy Meal zunehmend in Papier statt in Plastik verpackt werden. Mit der Botschaft "Plastikfrei verpackt - voll mit Spaß" geht das Unternehmen damit einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit.

Den Startschuss für diese Umstellung gibt die aktuelle Schleich® Promotion. Vom 3. Dezember bis 20. Januar können sich die kleinsten McDonald's Gäste über eine exklusive Schleich® Figur in ihrer Happy Meal Bestellung freuen. Zur Auswahl stehen dabei verschiedene Dinosaurier und Bauernhoftiere wie Esel, Kälbchen oder Fohlen. Statt wie bislang in Plastik, werden die Schleich® Figuren in Papierboxen verpackt, die als Gehege bzw. Wiese gestaltet sind und somit ins Spiel integriert werden können.

Die Umstellung auf Papierverpackungen im Happy Meal reiht sich in die zahlreichen Maßnahmen im Bereich Verpackungsreduktion ein, die das Unternehmen in den letzten beiden Jahren umgesetzt hat. So wurden im Jahr 2019 bereits die Plastik-Ballonhalter durch eine Papiervariante ersetzt sowie eine Papiertüte für die 4er Chicken McNuggets eingeführt. Im Jahr 2020 erfolgte dann die umfangreiche Umstellung auf nahezu plastikfreie Dessertverpackungen und die Einführung von Papierstrohhalmen sowie Holzlöffel. Auch im kommenden Jahr wird McDonald's kontinuierlich an der Optimierung seiner Verpackungen arbeiten.

