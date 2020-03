McDonald's Deutschland

Hilfe für lokale Tafeln: McDonald's Deutschland spendet Lebensmittel zur Versorgung Bedürftiger

München (ots)

Die derzeitige Situation stellt auch die Versorgung von Bedürftigen vor große Herausforderungen. McDonald's will unterstützen und spendet Lebensmittel aus den eigenen Beständen an Niederlassungen der deutschen Tafeln.

McDonald's Deutschland spendet ab sofort gemeinsam mit seinem Logistikdienstleister HAVI Logistics GmbH Lebensmittel an Niederlassungen der deutschen Tafeln, unter anderem an Standorten in Baden-Württemberg, im Landkreis München und in Potsdam. Zu den Nahrungsmitteln, welche die Tafeln beziehen können, zählen u.a. Bio-Milch, Cheddar-Käse und die für die Frühstücksprodukte genutzten Freilandeier. Um die Lebensmittel bedarfsgerecht auszugeben, steht die HAVI mit den jeweiligen Einrichtungen in Kontakt und vereinbart individuell welche Produkte in welcher Menge benötigt werden. Die gelagerten Rohwaren waren ursprünglich für eine Lieferung an die deutschlandweit knapp 1.500 McDonald's Restaurants gedacht, werden jedoch aufgrund der aktuell eingeschränkten Geschäftstätigkeit nicht im gewöhnlichen Umfang abgerufen. "Wir haben Rohwaren von hoher Qualität, die wir aktuell nicht nutzen können. Gleichzeitig werden Nahrungsmittel anderswo dringend benötigt", so Holger Beeck, Vorstandsvorsitzender von McDonald's Deutschland. "Wir hoffen, dass wir mit dieser Spende an der richtigen Stelle helfen."

Die Verteilung der Lebensmittel läuft über den langjährigen McDonald's Logistik-Partner HAVI Logistics GmbH, welcher bei Bedarf die Auslieferung der Waren an die Tafeln durch seine Fahrer übernimmt.

