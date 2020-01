McDonald's Deutschland

Veganer Burger jetzt mit noch mehr Geschmack: Big Vegan TS von McDonald's bekommt Upgrade

Bild-Infos

Download

München (ots)

McDonald's Deutschland folgt einem vielfachen Gästewunsch und passt die Rezeptur des Big Vegan TS an. Der vegane Burger wird jetzt mit mehr Sauce noch saftiger. Zusätzlich wird das Produkt ab sofort mit Röstzwiebeln garniert, für noch mehr Biss und Geschmack.

Im April letzten Jahres hat McDonald's Deutschland mit dem Big Vegan TS seinen ersten veganen Burger in die Restaurants gebracht. Der fleischlose Burger mit dem typischen McDonald's-Geschmack hat sich neben Big Mac und Co. auf der Speisekarte etabliert und bietet auch für Fleischliebhaber, die ab und zu auf tierische Produkte verzichten wollen, eine echte Alternative. "Wir haben zur Einführung des Big Vegan TS von unseren Gästen sehr viel positives Feedback und auch konstruktive Kritik erhalten. Ein großer Wunsch der Gäste war es, den Burger mit mehr Sauce anzubieten. Mit der Anpassung der Rezeptur wollen wir diesem Wunsch Rechnung tragen und gleichzeitig noch einmal unterstreichen, dass ein veganer Burger auf der Speisekarte von McDonald's Deutschland ein ernstgemeintes und dauerhaftes Angebot ist", sagt Philipp Wachholz, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland.

Noch bis 2. Februar wird der optimierte Big Vegan TS über das aktuelle Bonusbuch sowie über einen Coupon in der McDonald's App für 6,49 Euro im McMenü in allen teilnehmenden Restaurants angeboten. Von 3. bis 18. Februar ist der vegane Burger dann für 2,49 Euro (UVP) im Einzelverkauf in allen teilnehmenden Restaurants erhältlich.

Flankiert werden die Marketingmaßnahmen von Content auf den Social Media Kanälen. Dieser knüpft an die Kampagne "Ob du's glaubst oder nicht" an, unter deren Dach sich McDonald's Deutschland seit letztem Jahr zum Ziel gesetzt hat, seine Gäste aktiv an Veränderungsprozessen im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie teilhaben zu lassen. So erfüllte das Unternehmen nicht nur mit der Einführung eines veganen Burgers einen Gästewunsch, es gab seinen Gästen beispielsweise auch die Möglichkeit, in einem Modellrestaurant mit ihrem Feedback an einem Fahrplan zur Reduktion von Müll und Plastik mitzuwirken. Auch 2020 setzt McDonald's Deutschland die Kampagne "Ob du's glaubst oder nicht" fort und involviert seine Gäste, um den Weg in die Zukunft aktiv mitzugestalten.

Link zur Produktseite Big Vegan TS: https://bit.ly/386Uy5X

Pressekontakt:

McDonald's Deutschland LLC

Philipp Wachholz

Drygalski-Allee 51

81477 München

Tel.: 089 78594-519

Fax: 089 78594-479

Mail: presse@mcdonalds.de

Twitter: @McDonaldsDENews

Original-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell