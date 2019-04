McDonald's Deutschland

McDonald's Lieferservice McDelivery jetzt auf Lieferando.de verfügbar

München (ots)

Nach dem Übergang des deutschen Liefergeschäfts von der Delivery Hero Group auf die Takeaway.com können McDonald's Fans ihre Lieblingsprodukte ab sofort ausschließlich über die Plattform Lieferando.de ordern.

Bereits Anfang 2017 hat McDonald's Deutschland auf einen viel geäußerten Gästewunsch reagiert und seinen Lieferservice McDelivery eingeführt. Gemeinsam mit der Delivery Hero Group wurden Big Mac, Pommes und Co. zu den Gästen gebracht. Nach der Übernahme deren Deutschlandgeschäfts durch Takeaway.com im April 2019 können McDonald's Lieferservice-Bestellungen nun ausschließlich auf Lieferando.de ausgelöst werden. Alles andere bleibt für die McDonald's Fans allerdings wie gewohnt: Ihre Lieblingsprodukte können sie sich nach wie vor in den bereits bestehenden Liefergebieten der 37 "McDelivery"-Städte dorthin bringen lassen, wohin sie möchten. Ob der Lieferservice am gewünschten Ort verfügbar ist, können sie dabei auf www.McDelivery.de prüfen. Auch der Mindestbestellwert bleibt weiterhin bei 12 Euro und Liefergebühren fallen auch in Zukunft nicht an. In den nächsten Monaten wird McDonald's in enger Abstimmung mit Lieferando.de prüfen, wie die Liefergebiete in den bestehenden Städten ausgeweitet und auch neue Städte erschlossen werden können.

