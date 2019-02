McDonald's Deutschland

Ei wie fein - der große McDonald's Oster-Countdown startet

32 Tage, 32 Überraschungen: Deutschland kann sich in den nächsten Wochen wieder auf viele exklusive Angebote freuen. Und wer im wahrsten Sinne vor Glück abheben und eine Ballonfahrt gewinnen will, der sollte den Himmel nach einem riesigen "Big Mac"-Ei absuchen.

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Während sich der Osterhase noch warmläuft, dreht sich bei McDonald's Deutschland bereits einige Wochen vor dem Osterfest alles ums Ei. Denn vom 21. Februar bis zum 24. März präsentiert McDonald's deutschlandweit wieder den Kalender für den perfekten Start ins Frühjahr. Mit dem großen Oster-Countdown erwartet die McDonald's Gäste jeden Tag ein Hammer-Angebot - von unschlagbar günstigen Klassikern wie dem Big Mac für 1 EUR oder den 20 Chicken McNuggets für 4 EUR bis hin zu exklusiven gratis Non-Food-Artikeln wie witzig gestalteten Pop-Sockets oder den heiß begehrten Pommes-Socken. Alle Angebote des Oster-Countdowns sind in der McDonald's App verfügbar. Die Coupons können ganz einfach an der Kasse, im McDrive oder an den Bestellterminals in den Restaurants eingelöst werden. Testimonial für den McDonald's Oster-Countdown in diesem Jahr ist Musiker und DSDS-Juror Pietro Lombardi, der auch für die eine oder andere Osterüberraschung sorgen wird.

"Nach unseren beliebten Oster- und Herbstkalendern im vergangenen Jahr wollen wir mit dem Oster-Countdown 2019 an diesen Erfolg anknüpfen", erläutert Susan Schramm, Vorstand Marketing McDonald's Deutschland LLC. "Die McDonald's App zählt inzwischen zu den beliebtesten Apps in Deutschland. Mit dem aktuellen Oster-Countdown wollen wir unseren Fans einfach mal 'Danke' sagen - und das mit viel Spaß, täglich tollen Angeboten und einigen Überraschungen".

#EiSeeABigMac - Heißluftballon entdecken und selbst abheben

Während der Aktion lohnt sich für alle McDonald's Fans zudem ein gelegentlicher Blick in den Himmel. Denn auch dort wird es im Rahmen des Oster-Countdowns etwas zu entdecken geben: Ein als "Big Mac"-Osterei gestalteter Heißluftballon wird im Aktionszeitraum immer wieder über Deutschland zu sehen sein. Wer diesen Ballon entdeckt und ein Foto davon mit dem Hashtag #EiSeeABigMac auf den eigenen Social-Media-Kanälen hoch lädt, kann eine Ballonfahrt gewinnen. Denn unter allen Teilnehmern verlost McDonald's fünf Fahrten mit dem original "Big Mac"-Heißluftballon für jeweils zwei Personen.

