"Das wird ein Fest!": McDonald's MONOPOLY-Gewinnspiel 2018

München (ots) - Eine eigene Party im kleinsten McDonald's der Welt oder minütliche Geldverlosungen im Wert von bis zu 10.000 Euro - das McDonald's MONOPOLY-Gewinnspiel winkt wieder mit tollen Preisen.

McDonald's Deutschland verbreitet bereits ab morgen vorweihnachtliche Stimmung. Denn dann beginnt das beliebte McDonald's MONOPOLY-Gewinnspiel, das in diesem Jahr mit dem Motto "Das wird ein Fest" die schönste Zeit des Jahres einläutet. Vom 15.11.2018 bis zum 02.01.2019 bringt bei McDonald's nicht der Weihnachtsmann die Geschenke, sondern Mr. Monopoly. Denn in dieser Zeit heißt es wieder: Sticker abziehen, sammeln und Daumen drücken. Die Sticker befinden sich, wie auch in den vergangenen Jahren, auf den Verpackungen vieler Produkte - unter anderem auf dem Kampagnen-Burger Double MONOPOLY Bacon oder den beliebten Shrimps.

Auch in diesem Jahr gibt es neben vielen Sofortgewinnen ganz besondere Highlight-Preise. So verlost McDonald's Deutschland zwei Mal die "Party deines Lebens". Für die Gewinner wird das kleinste McDonald's Restaurant der Welt für einen Tag an einem frei wählbaren Ort aufgestellt und sie dürfen auf Kosten von McDonald's ihre eigene Privatparty im Wert von 40.000 Euro feiern - inklusive Essen, Getränke und DJ. Wer sich live ein Bild vom kleinsten McDonald's der Welt machen will, kann dies am 24.11. in Berlin tun, wenn McDonald's das Restaurant einen Tag lang auf einem Weihnachtsmarkt aufstellt und dort gratis Produkte ausgibt (so lange der Vorrat reicht). Die Location dafür bleibt noch geheim.

Darüber hinaus gibt es für Nutzer der McDonald's-App eine Sensation: Hier werden in jeder Minute über den gesamten Kampagnen-Zeitraum hinweg Geldgewinne zwischen 5,00 Euro und 10.000,00 Euro in der McDonald's App verlost. An den Verlosungen kann man über die Eingabe eines Jackpot-Codes teilnehmen. Diese Codes findet man mit etwas Glück auf seinem Gewinnsticker. Unter allen eingegeben Codes wird außerdem am Ende des Gewinnspiels der Gewinner des Jackpots nochmals mit einem großen Gewinnpaket belohnt. Zusätzlich wird in diesem Jahr das Sammeln der Straßen mittels der App nicht nur vereinfacht, bei Eingabe der 10. Straße winken zudem tolle Gewinne wie zwei Monate Sky Entertainment.

Monopoly trifft auf Weihnachtsstimmung Auch die Spots rund um die Kampagne sorgen für Weihnachtsstimmung und lassen augenzwinkernd die Welt der Elfen und des Weihnachtsmannes auf McDonald's und Mr. Monopoly treffen.

Preview der Spots: https://www.youtube.com/watch?v=14l-Aus1NSA&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=w0EXGaf6FPM&feature=youtu.be

Weiterführende Informationen zur Spielmechanik, alle Spots und bisherige Gewinner gibt es ab dem 15.11.2018 auf https://monopoly.mcdonalds.de/.

