Fettqualität - In welchen Lebensmitteln gute Fette stecken und wie umweltschonend sie angebaut werden

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Regelmäßig hören wir, dass wir Fett im Essen meiden sollen. Das stimmt nur bedingt. Es kommt einfach auf die richtige Fette an, denn unser Körper braucht Fett. Wieso, weshalb, warum erklärt Marco Chwalek:

Sprecher: Raps-, Oliven- oder Walnussöle sind gesund, da sie viele ungesättigte Fettsäuren enthalten, schreibt das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Wir wollten wir von Chefredakteurin Claudia Röttger wissen, warum Fette überhaupt zur Basis eines gesunden Lebens gehören:

O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden

"Fett ist für unseren Körper eine Energiequelle. Es dient dem Muskelaufbau und es reguliert auch unseren Hormonhaushalt. In unseren Lebensmitteln sind Fette aus unterschiedlichen Fettsäuren zusammengesetzt. Die ungesättigten Fettsäuren sind gesund und sind in pflanzlichen Ölen vor allem und in fettreichem Fisch wie zum Beispiel Makrele enthalten."

Sprecher: Wir müssen aber auch die Umwelt im Blick haben und da weisen zum Beispiel Avocados eine Plus-Minus-Bilanz aus, was Gesundheit und Umwelt betrifft:

O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden

"Avocados enthalten viele ungesättigte Fettsäuren und liefern fettlösliche Vitamine, also sie sind gut für unsere Gesundheit. Das ist das eine. Das andere aber ist die Klimabilanz. Avocados verbrauchen beim Anbau sehr viel Wasser. Und der Anbau von Avocados findet vorwiegend in Ländern statt, wo ohnehin schon Wasserknappheit herrscht."

Sprecher: Was ist von tierischen Fetten wie Butter zu halten und wie steht es hier mit der Umwelt?

O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden

"Für gesunde Menschen ist Butter gar nicht so schädlich, wie viele immer denken. Allerdings ist eine Umstellung auf pflanzliche Fette nicht nur besser für die Gesundheit, sondern auch für die Umwelt und das Klima. Denn Sie müssen bedenken, für die Herstellung von einem Kilo Butter braucht man rund 20 Liter Milch. Und die Milchwirtschaft verursacht leider jede Menge Treibhausgase."

Abmoderation: Als Faustregel gilt: Je flüssiger ein Fett ist, desto höher ist der Anteil an ungesättigten Fettsäuren, berichtet der "Senioren Ratgeber".

