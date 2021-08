Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Gute Vorsätze: In kleinen Schritten zum Erfolg

Wie Sie es schaffen, gesünder zu leben

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Um gesund zu bleiben, sollten wir ausgewogen essen und Sport treiben. Das weiß eigentlich jeder, und wie oft haben wir uns vorgenommen, gesünder zu leben? Warum diese guten Vorsätze oft nicht funktionieren und wie wir es besser machen können, dazu Petra Terdenge:

Sprecherin: Aufhören zu rauchen, mehr Bewegung, auf Alkohol verzichten - das haben wohl die meisten von uns schon einmal versucht. Oft schaffen wir es nicht, weil wir uns selbst im Weg stehen, sagt Katja Töpfer von der Apotheken Umschau:

O-Ton Katja Töpfer 18 sec.

"Ein Punkt, der uns da im Weg steht, das sind unsere Gewohnheiten. Wir lassen uns von diesen leiten, sowohl im Guten als auch im Schlechten. Die Welt wäre viel zu komplex, wenn wir immer darüber nachdenken müssen, wie wir uns verhalten sollen. Daher machen wir eben viele Dinge so, wie wir sie schon immer gemacht haben."

Sprecherin: Das heißt: Wer etwas verändern will, braucht einen guten Plan, um erfolgreich zu sein:

O-Ton Katja Töpfer 19 sec.

"Ich denke das Wichtigste ist: Nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor. Also bitte nicht, ich will fünf Kilo abnehmen und fünf Mal die Woche Sport treiben gleichzeitig. Sondern wirklich nur klein anfangen, und dann ist es wichtig, je konkreter man dieses Vorhaben plant, desto besser ist es."

Sprecherin: Wenn der Anfang erst einmal geschafft ist, heißt es, dranbleiben und durchhalten!

O-Ton Katja Töpfer 22 sec.

"Was hilft ist zum Beispiel, dass wir uns neue Routinen schaffen und das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Also zum Beispiel das Ausdauertraining auf dem Hometrainer verbinde ich damit, dass ich da einen Podcast höre oder immer eine Folge meiner Lieblingsserie schaue. So schaffe ich neue Routinen und es gelingt mir, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden."

Abmoderation: Ein anderer Tipp aus der Apotheken Umschau: Suchen Sie sich Verbündete. Wenn wir zum Beispiel mit anderen zusammen Sport treiben, macht es mehr Spaß und gemeinsam fällt es leichter, am Ball zu bleiben.

