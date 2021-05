Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Fitness Food: Was bringen Riegel, Shakes und Pulver?

Ausgewogene Ernährung wichtig für den Körper

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Sportdrinks, Eiweißpulver und Proteinriegel - was früher etwas für Leistungssportler war, können wir heute oft im Supermarkt kaufen. Doch brauchen Freizeitsportler diese speziellen Produkte? Petra Terdenge berichtet:

Sprecherin: Wer in seiner Freizeit Sport macht und sich viel bewegt, sollte sich gesund und ausgewogen ernähren. So genanntes "Fitness Food" ist in der Regel nicht nötig, sagt Marlen Schernbeck von der Apotheken Umschau:

O-Ton Marlen Schernbeck 17 sec.

"Wer freizeitmäßig trainiert, zum Beispiel fünf Stunden pro Woche, muss sich nicht wie ein Profi-Sportler ernähren. Das kann sogar hinderlich sein, zum Beispiel wenn man Gewicht verlieren will. Vielmehr sollte man also darauf achten, frische und gesunde Lebensmittel zu sich zu nehmen."

Sprecherin: Den Bedarf an Proteinen und Kohlenhydraten können Freizeitsportler gut über die normale Nahrung decken:

O-Ton Marlen Schernbeck 16 sec.

"Viel Eiweiß enthalten ist zum Beispiel in Fleisch, Hülsenfrüchten, Milch- und Getreideprodukten oder Nüssen. Auch bei den Kohlenhydraten reicht es, sich ausgewogen und gesund zu ernähren. Wer übergewichtig ist, sollte Zucker möglichst reduzieren oder sogar ganz weglassen."

Sprecherin: Unser Körper braucht ausreichend Flüssigkeit. Wie viel und vor allem was sollten wir trinken?

O-Ton Marlen Schernbeck 24 sec.

"Es ist wichtig ausreichend zu trinken, und da kann man einfach auf das Durstgefühl hören. Wer eine Stunde oder sogar länger Sport treibt, zum Beispiel joggen geht, sollte ruhig ein Getränk mitnehmen. Empfehlenswert ist auch, kurz vor dem Training ein großes Glas Wasser zu trinken oder ungesüßten Tee. Spezielle isotonische Getränke brauchen Freizeitsportler in der Regel nicht. "

Abmoderation: Wer vor dem Sport etwas zu sich nehmen möchte, sollte nur Dinge essen, die nicht zu schwer im Magen liegen, schreibt die Apotheken Umschau. Geeignet ist zum Beispiel eine Banane oder ein belegtes Brot.

