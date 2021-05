Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Sommer, Sonne, Sonnenschutz

Die Haut schützen, die Sonne gesund genießen

2 Audios

BmE_Sonnenschutz_AU5A.mp3

MP3 - 2,8 MB - 01:12 Download

otp_Sonnenschutz_AU5A.mp3

MP3 - 2,5 MB - 01:05 Download

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Nach dem langen Winter freuen wir uns jetzt über die ersten Sonnenstrahlen. Wie wir die Sonne gesund genießen und dabei unsere Haut schützen, weiß Petra Terdenge:

Sprecherin: Das Licht und die Wärme der ersten Sonnenstrahlen tun einfach gut. Doch unsere Haut müssen wir vor der UV-Strahlung schützen, sagt Aglaja Adam von der Apotheken Umschau:

O-Ton Aglaja Adam 18 sec.

"Ganz wichtig ist Sonnenschutzmittel. Es hilft effektiv, Sonnenbrand zu vermeiden. Und unserer Haut zuliebe sollten wir auf die aggressive Mittagssonne zwischen 11 und 15 Uhr grundsätzlich verzichten. Der beste Platz an einem herrlichen Frühlingstag ist übrigens immer im Schatten - und auch da die Sonnencreme nicht vergessen!"

Sprecherin: Wenn wir zur Sonnencreme greifen, heißt das Motto: "Viel hilft viel!"

O-Ton Aglaja Adam 17 sec.

"Einen Esslöffel Sonnencreme pro Arm, Bein, Rücken, Brust, Bauch und auch einer fürs Gesicht, am besten gleich morgens nach dem Duschen. Bei schütterem Haar Scheitel und Kopfhaut nicht vergessen. Und die Augenpartie verdient Extraschutz, zum Beispiel durch eine gute Sonnenbrille."

Sprecherin: Grundsätzlich gilt: Guter Sonnenschutz muss nicht teuer sein:

O-Ton Aglaja Adam 20 sec.

"Alle Mittel, die in der EU zugelassen werden, müssen vorher durch ein standardisiertes Testverfahren. Geprüft werden dabei Wirksamkeit und Verträglichkeit. Wer keine Problemhaut hat, kann also zu günstigem Sonnenschutz greifen. Bei anspruchsvoller Haut, wenn man zum Beispiel Sonnenallergie hat oder Neurodermitis, gibt es in der Apotheke spezielle Produkte."

Abmoderation: Übrigens: Auch für Tattoo-Träger gibt es geeignete Sonnenschutzmittel, schreibt die Apotheken Umschau. Sie schützen die Haut und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Tätowierfarben nicht verblassen.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell