Gesundheitscoach Smartphone: Digital Ratgeber stellt die relevanten Apps für Abnehmen, Fitness und gesunden Schlaf vor

Kostenloses E-Paper mit vier großen Tests und großem Leser-Gewinnspiel

Baierbrunn (ots)

In Zeiten von Homeoffice und Kontaktbeschränkung erleben Gesundheitsapps einen Boom: Weltweit gibt es 111.440 Apps für Gesundheit und Ernährung, davon sind 8.050 Apps auf deutsch. Gute digitale Angebote können das Smartphone zu einem wahren Gesundheitscoach machen. Welche Apps für die individuellen Bedürfnisse am besten geeignet sind, verrät der Digital Ratgeber in einem ausführlichen Spezial in seiner neuen Ausgabe. Die neue Medienmarke des Wort & Bild Verlags setzt sich umfassend mit dem Thema E-Health auseinander. Mit dem Claim "Verstehen. Vertrauen. Verwenden." informiert sie seriös, fundiert und verständlich über Chancen und Risiken der Digitalisierung im Gesundheitswesen und in der Medizin.

Als kostenloses E-Paper stellt die neue Ausgabe des Digital Ratgebers die relevanten Apps für Ernährung, Sport und gesunden Schlaf vor - inklusive der Favoriten der Redaktion, allen Informationen zum Start der elektronischen Patientenakte und einem großen Gewinnspiel, bei dem die Leser:innen u.a. für sechs Monate den Hightech VAHA Fitnessspiegel zu Hause testen können.

"Gerade jetzt erleben wir, dass körperliche und mentale Gesundheit wichtiger sind denn je", sagt Dr. med. Nina Buschek, Chefredakteurin des Digital Ratgeber. "Bewegung und gute Ernährung sind der Kern jeder Gesundheitsvorsorge. Doch Sportvereine sind weiterhin geschlossen, wir können nicht zur Yogastunde und nicht ins Schwimmbad. Digitale Angebote eröffnen hier neue Möglichkeiten. Die Nachfrage danach ist der Pandemie enorm gestiegen. Wir haben für die Leser:innen die besten Apps für jeden Typ rund um Abnehmen, Ernährung, Fitness und gesunden Schlaf getestet."

Beliebte Gesundheitsapps und Favoriten der Redaktion

Neues Jahr, neue Vorsätze: Die Wünsche nach mehr Bewegung und einem gesünderen Lebensstil sind im zweiten Jahr der Pandemie umso präsenter. Hier können digitale Angebote eine wertvolle Stütze sein, ob fürs Training, den Speiseplan oder guten Schlaf. Aus der Fülle an Online-Angeboten hat die Redaktion des Digital Ratgeber die populärsten getestet und präsentiert die Ergebnisse in vier ausführlichen Tests - visuell ansprechend und mit den persönlichen Favoriten der Redaktion versehen. Auf einen Blick können die Leser:innen die verschiedenen Vorzüge abwägen und die ideale App finden, um der Gesundheit etwas Gutes zu tun.

Die neue Ausgabe des Digital Ratgeber zum Thema "Gesund im Gleichgewicht" steht als E-Paper zum kostenlosen Download auf http://www.digital-ratgeber.de/e-paper zur Verfügung.

