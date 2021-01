Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Ab in den Keller: Warum Ausmisten Spaß macht

Alles, was unbenutzt herumliegt, muss weg, rät die schwedische Buchautorin Margarete Magnusson

Baierbrunn (ots)

Je weniger Zeug man hat, desto mehr Zeit bleibt fürs Leben - das ist das Credo von Margarete Magnusson. "Wenn man eine Menge Dinge um sich herum hat, muss man sich auch um sie kümmern. Das frisst viel Zeit", erklärt die schwedische Buchautorin im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". Über die "Kunst, die letzten Dinge des Lebens zu ordnen" hat die 86-Jährige nun ein Buch geschrieben. Darin empfiehlt sie, nur die Gegenstände zu behalten, die man auch benutzt, die man braucht, die man liebt. Der Rest kann in den Müll oder auch an andere weitergeben werden, die sich darüber freuen. Damit ist das "Döstädning", was auf Schwedisch "Aufräumen vor dem Tod" bedeutet, für Magnusson "eine Pflicht, die Spaß macht".

Bitte wegwerfen: So entlastet man seine Nachfahren

Beim Ausmisten rät Magnussen am besten mit dem Keller oder dem Dachboden anzufangen. Die meisten Menschen wüssten nicht mal, was sie da aufbewahren. Ihr Tipp: "Auslagern, was im Weg ist, aus den Augen, aus dem Sinn." Die Autorin selbst hat einen Schuhkarton beschriftet mit "Bitte wegwerfen!". Darin bewahrt sie Liebesbriefe, alte Eintrittskarten und Fundstücke vom Strand auf, die sehr persönlich sind und die keiner durchsehen muss. Letztlich geht es auch darum, den Nachfahren Arbeit zu erleichtern. Es sei, so findet die Schweden, "unfair, seine Kinder oder andere damit zu behelligen, seinen Nachlass aufzulösen".

