Dr. Camilla Rothe im Experten-Podcast "Klartext Corona" der Apotheken Umschau zur Corona-Mutation: "Wir müssen extrem wachsam sein"

Dr. Camilla Rothe hat nicht nur den ersten Covid-19-Patienten in Deutschland diagnostiziert, sondern auch als eine der Ersten erkannt, dass eine Infektion auch ohne Symptome ansteckend sein kann. In der aktuellen Folge des Experten-Podcasts der Apotheken Umschau "Klartext Corona" zieht sie nach fast einem Jahr Corona-Pandemie ein Resümee.

Zu den 100 einflussreichsten Personen des Jahres kürt das Times Magazin normalerweise Kunstschaffende oder Menschen aus Politik und Wirtschaft. Doch im letzten Jahr hat es die deutsche Infektiologin Dr. Camilla Rothe vom Universitätsklinikum in München in die renommierte Liste geschafft. Denn ziemlich genau vor einem Jahr, am 27. Januar 2020, hat sie die allererste Covid-19-Infektion in Deutschland diagnostiziert.

Ein Jahr nach Patient Zero

Der erste Patient in Deutschland wollte damals von Dr. Camilla Rothe wissen, ob er sich bei ihr auf das Virus SARS-CoV-2 testen lassen könne. Eine Woche voller Meetings mit einer Kollegin aus Shanghai lagen hinter ihm, ebenso ein Wochenende mit grippalem Infekt. Die Kollegin schien währenddessen völlig symptomfrei, wurde aber bei ihrer Rückreise nach China positiv auf das neuartige Virus getestet. Zur Erkenntnis, dass das Virus auch ohne Symptome ansteckend sein kann, sagt Dr. Rothe im Apotheken Umschau-Podcast Klartext Corona: "Das war schon alarmierend, dass man infiziert um die halbe Welt reisen und auch noch ohne Beeinträchtigung arbeiten kann und dabei Leute ansteckt. Das war alles damals nicht bekannt!"

Diese Beobachtung hat Dr. Camilla Rothe schnellstmöglich in ihrem Wissenschaftsnetzwerk geteilt und mit Hilfe eines Fachbeitrags in einem der führenden Fachmagazine, dem New England Journal of Medicine, ihre Kolleg:innen gewarnt. "Dennoch hat es relativ lange gedauert, bis man das auf höchster Ebene, also bis zur WHO, ernst genommen hat", erklärt Rothe. Die Gründe dafür sind ihr bis heute unklar und sie fragt sich, ob es "vielleicht zu unbequem war, dass man es nicht hören wollte". Jetzt sei eine neutrale Prüfung der damaligen Geschehnisse umso wichtiger und sie begrüßt die Bestrebungen der WHO, mit einem Komitee der Wahrheitsfindung näher zu kommen.

Die neue Virus-Mutation als brisanteste aktuelle Entwicklung

Auch zur neuen Virus-Mutation äußert sie sich. "Wir müssen extrem wachsam sein", warnt Dr. Camilla Rothe. Das Auftreten der Mutanten ist für die Infektiologin aktuell die brisanteste Entwicklung und muss genauestens beobachtet werden. Dafür sei laut Rothe eine gute Charakterisierung der Mutanten notwendig, die klärt, ob sie zum Beispiel infektiöser sind oder kränker machen und ob die vorhandenen Impfstoffe wirksam bleiben.

Das knapp 40 Minuten lange Interview ist ab sofort unter https://www.apotheken-umschau.de/Coronavirus/95-Fehler-aus-denen-wir-lernen-muessen---Ein-Jahr-nach-Patient-Zero-562105.html und www.gesundheit-hoeren.de verfügbar.

Die Moderatoren Peter Glück, Anja Kopf und Dr. Dennis Ballwieser, Arzt, Geschäftsführer und Chefredakteur der Apotheken Umschau, nehmen die Sorgen der Menschen ernst. Sie informieren auf sachliche und gut verständliche Weise, interviewen Experten aus unterschiedlichen Fachgebieten und geben den Zuhörern nach dem Motto "Infos - Hilfe - Zusammenhalt" praktische Tipps in dieser außergewöhnlichen Zeit. Alle Hörer sind eingeladen, sich mit Fragen an das Podcast-Team zu wenden. Diese werden im Podcast beantwortet. Sämtliche Folgen von Klartext Corona findet man unter www.gesundheit-hoeren.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen können gerichtet werden an redaktion@gesundheit-hoeren.de

