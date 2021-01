Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Hoch die Tassen: Wissenswertes über Tee

So wirkt das aromatische Heißgetränk

2 Audios

BmE_Tee_AU1B.mp3

MP3 - 3,7 MB - 01:36 Download

otp_Tee_AU1B.mp3

MP3 - 2,6 MB - 01:08 Download

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Gerade bei dem kalten Wetter draußen tut jetzt eine heiße Tasse Tee gut. 28 Liter schwarzen oder grünen Tee trinken die Deutschen im Schnitt jedes Jahr. Alles, was Sie über das aromatische Heißgetränk wissen müssen, verrät Ihnen Petra Terdenge:

Sprecherin: Man muss unterscheiden: Wir sprechen von Früchte-, Kräuter- oder Rotbusch-Tee. Echter Tee im engeren Sinn stammt allerdings aus getrockneten Bestandteilen der Teepflanze, Camellia sinensis. Dazu zählt zum Beispiel schwarzer oder grüner Tee. Und der macht uns munter, sagt Marlen Schernbeck von der Apotheken Umschau:

O-Ton Marlen Schernbeck 22 sec.

"Zunächst einmal enthält Tee Koffein und das wirkt anregend auf den Körper und den Geist. Das ist dieselbe Substanz wie im Kaffee, allerdings ist sie im Tee an so genannte Polyphenole gebunden. Dadurch setzt die Wirkung im Tee etwas später ein, hält aber dafür länger an. Wer Schlafstörungen hat, sollte ab mittags möglichst keinen Tee oder Kaffee mehr trinken."

Sprecherin: Tee hat viele wertvolle Bestandteile, zum Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, die gesundheitsfördernd sein sollen:

O-Ton Marlen Schernbeck 22 sec.

"Und eine große Studie aus Japan ergab, dass Tee-Trinker länger leben und zum Beispiel weniger an Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Aber es ist nicht bewiesen, dass das tatsächlich am Tee liegt oder ob andere Faktoren - zum Beispiel eine fleischarme Ernährung - eine Rolle spielen. Also, Tee ist sicherlich ein gesundes Genuss-Getränk, eine Arznei nach aktuellem Stand eher nicht."

Sprecherin: Forscher der Berliner Charité konnten nachweisen, dass sich die Dehnbarkeit der Blutgefäße erhöht, nachdem man grünen oder schwarzen Tee getrunken hat:

O-Ton Marlen Schernbeck 19 sec.

"Das könnte eine Erklärung sein, warum Menschen, die viel Tee trinken, weniger Herz-Kreislauf-Leiden haben. Allerdings trat diese Wirkung nur dann auf, wenn man den Tee pur getrunken hat. Also, ein Schuss Milch in den Tee schien diesen Effekt leider wieder zunichte zu machen."

Abmoderation: Besonders gesund ist Tee, wenn wir auch den Zucker weglassen, schreibt die Apotheken Umschau. Denn dann enthält das Getränk keine Kalorien und ist eine gute Wahl, um unseren Flüssigkeitsbedarf zu decken. Mehr als sieben Tassen grünen oder schwarzen Tee pro Tag für einen Erwachsenen sollten es aber nicht sein.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

WORT & BILD VERLAG

----------------------------------------------------

Tel. +49(0)89 - 744 33 360

Fax. +49(0)89 - 744 33 459

E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell