Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Fitness-Tipp: Jetzt raus zum Training in der frischen Luft!

BaierbrunnBaierbrunn (ots)

Warum Sport im Freien auch im Winter wichtig ist, erklärt das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"

Im Winter draußen Sport treiben? Nicht für jeden von uns eine einladende Vorstellung. Doch die regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt unser Immunsystem und hebt die Stimmung. "Besonders gut ist es, in den hellen Stunden des Tages draußen aktiv zu sein", sagt Dr. Axel Klein. Das wirkt sich nicht nur positiv auf die Psyche aus, sondern bringt auch den Augen Erholung von der Bildschirmarbeit, so der Dresdner Sportmediziner und Vorsitzende des Sächsischen Sportärztebunds im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Nach dem Training: warm duschen und dehnen

Wichtig beim Outdoor-Training im Winter ist die richtige Kleidung. "Beim Loslaufen noch etwas zu frösteln, ist absolut in Ordnung", erklärt Klein. Also nicht zu warm einpacken. Das perfekte Outfit für Jogger oder Schlittschuhläufer besteht aus drei Schichten: kurzärmeliges Shirt, langärmeliges Thermoshirt, Laufjacke. Wichtig ist es, nichts aus Baumwolle zu tragen, sondern spezielle Funktionskleidung. Denn diese gibt die Wärme nach außen ab und sorgt für ausreichend Belüftung.

Sollten sich Sportler vor ihrem Freiluftprogramm aufwärmen? Bei Sportarten mit hohem Verletzungsrisiko auf jeden Fall, etwa wenn man mit Freunden, Kindern oder Enkelkindern Fußball spielt. Jogger hingegen können einfach locker loslaufen und dann ganz langsam das Tempo steigern. Nach dem Training zieht man am besten schnell die Sportklamotten aus und duscht warm. Achtung: anschließend das Dehnen nicht vergessen.

Bei kalten Temperaturen nur durch die Nase atmen

Feuchte Kälte, wie zum Beispiel bei nebeligem Wetter, ist unangenehm für die Lunge. Trockene Luft hingegen ist weniger belastend. Dann kann man sich sogar bei bis zu minus 10 Grad draußen bewegen. Der niedergelassene Lungenfacharzt Dr. Michael Barczok rät Freiluftsportlern, durch die Nase zu atmen: "Wenn man sehr kalte Luft über den Mund einatmet, kann es in den Bronchien schnell brennen." Die Nase hingegen arbeitet wie eine körpereigene Klimaanlage. Denn in ihr befinden sich viele Gänge und Höhlen, durch die die kalte Luft durchfließt. Die gut durchblutete Schleimhaut sorgt nicht nur dafür, dass die Luft von Staubkörnchen oder Schmutz befreit wird, sondern auch angewärmt und befeuchtet zu den Bronchien fließt.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2020 A ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell