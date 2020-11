Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Kein Panik bei Kopfläusen

BaierbrunnBaierbrunn (ots)

Lästig, aber ungefährlich: Im Apothekenmagazin "Baby und Familie" erfahren Eltern, wie sie Kopfläuse beim eigenen Kind sicher wieder loswerden

Kopflausbefall in der Kita - bei dieser Nachricht verfallen viele Eltern in Panik. Doch dazu besteht kein Grund: "Die Insekten übertragen keine Krankheiten, sind kein Hygieneproblem, und sie lassen sich sicher entfernen", erklärt Dr. Rolf-Günther Westhaus, Inhaber einer Apotheke in Essen, im Apothekenmagazin "Baby und Familie".

Behandlung mit einem altergerechten Kopflausmittel

Läuse beim eigenen Kind zu entdecken ist oft gar nicht so leicht, so Westhaus. Denn die Tiere halten sich nahe der Kopfhaut auf und heften dort winzige Eier ans Haar. Sie verursachen in der Regel höchstens Juckreiz - oft nicht mal das, wenn es wenige sind. "Lebende Läuse findet und entfernt man recht sicher beim nassen Auskämmen: Das Haar mit Conditioner befeuchten und Strähne für Strähne mit einem speziellen Läusekamm mit engen Zinken durchziehen", rät der Apotheker. "Entdeckt man eine Laus, sollte man sofort mit einem zugelassenen, für das Alter des Kindes geeigneten Kopflausmittel behandeln."

Nach sieben bis neun Tagen können Larven schlüpfen

Rolf-Günther Westhaus empfiehlt gerade bei kleinen Kindern Mittel, die die Läuse ohne Insektizidzusatz einfach ersticken. "Dimeticon-Präparate sind ab sechs Monaten und für Schwangere zugelassen", so der Apotheker, der gute Erfahrungen auch mit einem Präparat auf Neemöl-Basis gemacht hat. Läusemittel müssen eine bestimmte Zeit einwirken, nach dem Auswaschen sollten Eltern nochmal mit dem Läusekamm durchs Haar gehen. Vorsicht: Noch sieben bis neun Tage danach können Larven aus den Eiern schlüpfen, deshalb die Behandlung nach dieser Zeit wiederholen. "Lassen Sie sich am besten in der Apotheke zur Anwendung beraten, da man dabei viel falsch machen kann", empfiehlt Westhaus. Übrigens: Nach der Behandlung darf das Kind wieder eine Einrichtung besuchen, diese muss zuvor jedoch über den Lausbefall informiert werden.

