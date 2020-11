Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Mitte Vierzig, alles muss anders? So kommen Sie durch die Midlife-Krise Männer neigen dazu, ihr Leben radikal umzukrempeln

2 Audios

BmE_Midlife-Krise_AU11A.mp3

MP3 - 3,0 MB - 01:18 Download

otp_Midlife-Krise_AU11A.mp3

MP3 - 2,7 MB - 01:11 Download

BaierbrunnBaierbrunn (ots)

Anmoderation: Viele kennen das: Ab und zu denken wir darüber nach, ob unser Leben so ist, wie es sein sollte. Wenn wir die Vierzig überschritten haben ist der Name dafür Midlife-Krise. Petra Terdenge weiß mehr darüber:

Sprecherin: Die sogenannte Midlife-Krise ist eine Phase innerer Unzufriedenheit. Sie trifft vor allem Menschen in den mittleren Jahren des Lebens, sagt Dr. Achim Schneider von der Apotheken Umschau:

O-Ton Dr. Achim Schneider 23 sec.

"Viele ziehen so eine Art Zwischenbilanz und fragen sich: Bin ich zufrieden und was will ich eigentlich noch erreichen in meinem Leben? Gleichzeitig hat man aber auch die ersten Wehwehchen oft, die Eltern werden gebrechlich, die Beziehung läuft nicht mehr so richtig gut und auch die Kinder werden flügge und brauchen einen einfach nicht mehr. Viele spüren dann das Bedürfnis nach neuen Erfahrungen."

Sprecherin: Ein Phänomen, das sowohl Frauen wie Männer kennen. Bei Männern ist es aber stärker ausgeprägt:

O-Ton Dr. Achim Schneider 12 sec.

"Das stimmt, die neigen tatsächlich dazu, alles über den Haufen zu werfen, sich eine jüngere Frau zu suchen und den Beruf hinzuschmeißen. Das hat viel mit dem männlichen Rollenbild zu tun: Männer vollbringen die 'große Tat'."

Sprecherin: Es kann eine gute Entscheidung sein, etwas im Leben grundlegend zu verändern. Doch das Risiko sollten wir vorher gründlich abwägen:

O-Ton Dr. Achim Schneider 20 sec.

"Es ist schon eine sehr einschneidende Entscheidung, seine Partnerschaft zu beenden, die Familie zu verlassen oder den Beruf hinzuschmeißen. Wer dort falsch liegt, bereut das und oft bis ins hohe Alter. Deswegen der beste Rat: Die Entscheidungen nicht einsam fällen, sondern mit einem vertrauten Menschen besprechen, am besten mit dem Lebenspartner."

Abmoderation: Wie Sie Ihr Leben in allen Lebensphasen spannend und gesund gestalten, dazu finden Sie Tipps in der Apotheken Umschau. Denn Gesundheit ist die beste Grundlage, alle Herausforderungen des Lebens zu meistern, von der Jugend bis ins hohe Alter.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

WORT & BILD VERLAG

----------------------------------------------------

Tel. +49(0)89 - 744 33 360

Fax. +49(0)89 - 744 33 459

E-Mail: katharina.neff@wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell