Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Männergesundheit: So klappt´s mit der Vorsorge

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Männer tun sich noch immer schwer mit Früherkennung und Vorsorge. Die "Apotheken Umschau" verrät, wie Männer besser auf ihre Gesundheit achten

Viele Männer gehen nur dann zum Arzt, wenn sie krank sind - mit vorbeugenden Maßnahmen für die Gesundheit tun sich hingegen viele schwer. Doch die Scheu vor Früherkennung und Vorsorge birgt eine große Gefahr: Herz-Kreislauf- oder Krebserkrankungen entwickeln sich schleichend und oft über Jahre, ohne dass Mann etwas davon spürt. Vorwürfe bringen da aber nichts, sagt Jens Wagenknecht, Mitglied im Vorstand des Deutschen Hausärzteverbandes: "Das führt dann gerne mal dazu, dass Männer beim Thema Gesundheit den Kopf in den Sand stecken." Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zeigt, wie Männer die Vorsorge in den Griff bekommen.

Gesünder essen und sich mehr bewegen

Unbewusste Ängste sind ein häufiger Grund für Männer, Vorsorgetermine zu vermeiden. So kann die Angst, einen Tumor zu bekommen, dazu führen, dass ein Raucher den Arztbesuch lieber verdrängt. Doch auch ohne Arztbesuch können Männer schon vorbeugend einiges für ihre Gesundheit tun. Zum Beispiel gesünder essen und trinken: Gerade Männer sollten beispielsweise beim Essen die Größe der Portionen im Blick behalten und Gemüse als Beilage wählen. Denn es sättigt und liefert wertvolle Inhaltsstoffe. Auf Fleisch muss übrigens nicht verzichtet werden - verarbeitete Fleischwaren wie Wurstprodukte sollte man aber vermeiden.

Zudem sollten Männer in Bewegung kommen: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt an mindestens fünf Tagen pro Woche jeweils mindestens 30 Minuten Ausdauersport, dazu zweimal wöchentlich Muskelaufbau. Denn Bewegung hat viele positive Wirkungen auf die Gesundheit: Sie stärkt die Immunabwehr, kurbelt den Stoffwechsel an, macht das Herz-Kreislauf-System leistungsfähiger, kräftigt Knochen- und Bänderstrukturen und baut Stresshormone ab.

Vorsorge hilft, die wesentlichen Risiken zu senken

Übrigens: Im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen sind die wichtigsten Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen für Männer enthalten, so dass hier keine Kosten für den Versicherten anfallen. Ob Zahnvorsorge, Check-up, Hautkrebs-Screening, urologische Untersuchung von Prostata und Genitalien, Darmkrebs-Früherkennung oder Ultraschalluntersuchung der Bauchaorta: Die aktuelle Ausgabe der "Apotheken Umschau" enthält einen Vorsorge-Terminplan für Männer, der übersichtlich darstellt, zu welchem Zeitpunkt und wie häufig Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden sollten. Diese Angebote können helfen, die wesentlichen Krankheitsrisiken zu senken.

Tipp: Zum Schwerpunktthema Männermedizin finden Sie zudem hilfreiche Hinweise und Videos online bei apotheken-umschau.de.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2020 B ist aktuell in den meisten Apotheken erhältlich. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell