Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Gefahr in der Dämmerung: Wildunfälle

Wie wir uns bei Unfällen mit Wildtieren am besten verhalten

2 Audios

BmE_Wildunfa776lle_AU10A.mp3

MP3 - 2,8 MB - 01:14 Download

otp_Wildunfa776lle_AU10A.mp3

MP3 - 2,6 MB - 01:08 Download

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: In der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr von Wildunfällen. Gerade in der Dämmerung können Wildschweine, Rehe oder Füchse unvermittelt auf der Straße auftauchen. Wo es besonders häufig zu Unfällen kommt, weiß Petra Terdenge:

Sprecherin: Gefährlich sind Strecken, die am Waldrand verlaufen. Auch an Übergängen zwischen Feld und Wald sollten wir vorsichtig sein, rät Dr. Achim Schneider von der Apotheken Umschau:

O-Ton Dr. Achim Schneider 18 sec.

"Dort sollte man langsam und besonders aufmerksam fahren und vor allem die Straßenränder im Blick haben. Wenn ein Tier seitlich der Straße im Gebüsch auftaucht, gilt: Kontrolliert abbremsen, hupen und abblenden. Grelles Fernlicht könnte die Tiere in Panik versetzen, sie laufen dann eventuell auf die Lichtquelle zu."

Sprecherin: Im schlimmsten Fall taucht ein Tier direkt vor der Windschutzscheibe auf. Dann müssen wir in Sekundenbruchteilen die richtige Entscheidung treffen:

O-Ton Dr. Achim Schneider 16 sec.

"Der kontrollierte Aufprall ist in jedem Fall besser als der Versuch auszuweichen. Beim Ausweichen besteht ein zu großes Risiko, im Straßengraben oder im Gegenverkehr zu landen. Kommt es zum Zusammenstoß, sofort den Warnblinker anschalten und das Warndreieck aufstellen."

Sprecherin: Wenn es zu einem Wildunfall gekommen ist, müssen wir einige Dinge beachten:

O-Ton Dr. Achim Schneider 19 sec.

"In diesem Fall sofort die Polizei unter der 110 anrufen, in den meisten Bundesländern ist man sogar dazu verpflichtet. Die Polizei informiert dann den zuständigen Förster oder Jagdpächter, sie bescheinigt einem auch den Wildunfall. In der Regel zahlen Voll- und Teilkaskoversicherungen den Fahrzeugschaden."

Abmoderation: Falls ein Tier beim Unfall ums Leben kommt, sollten wir es nicht in den Kofferraum laden und mitnehmen, schreibt die Apotheken Umschau. Denn das gilt als Wilderei und ist verboten.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell