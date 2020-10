Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

"Ich wollte mit meinem Fachwissen helfen"- Pharmazeutin Dr. Carina Vetye auf apotheken-umschau.de über ihre Arbeit für Apotheker ohne Grenzen in Buenos Aires

Baierbrunn (ots)

Das Gesundheitsmagazin begleitete die Projektkoordinatorin von Apotheker ohne Grenzen Deutschland e.V. bei ihrer Arbeit während der Corona-Pandemie für den Kurzfilm "Der Engel von Buenos Aires"

Was in einer Industrienation wie Deutschland kaum vorstellbar ist, wird in Ländern wie Argentinien zur Realität: Gerade in den Armenvierteln ist die Bevölkerung von Arzneimittelversorgung und pharmazeutischer Beratung abgeschnitten. Hier braucht es Menschen wie Dr. Carina Vetye, die vor Ort akute Hilfe leisten. Die Apotheken Umschau begleitete die Projektkoordinatorin von Apotheker ohne Grenzen e.V. mit einem Filmteam bei ihrer Arbeit in Villa Zagala, einem der Armenviertel von Buenos Aires.

Die promovierte Pharmazeutin aus München hat dort 2008 eine Apotheke aufgebaut, um die rund 30.000 Bewohner des Viertels mit kostenlosen Medikamenten zu versorgen. Im Kurzfilm "Apotheken ohne Grenzen: Der Engel von Buenos Aires" erzählt sie, wie sehr die Corona-Pandemie die Lage verschärft hat und wie wichtig Spendengelder mehr denn je sind.

Der Film ist auf apotheken-umschau.de zu sehen. Mit Quellenangabe und unter Nennung des Credits "Wort & Bild Verlag" steht der Film auf YouTube zur Einbettung frei. Die angehängten Stills aus dem Film können Sie unter Bezugnahme auf apotheken-umschau.de mit der Quellenangabe "Wort & Bild Verlag" verwenden.

