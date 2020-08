Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Herz-Training: So halten Sie Ihr Herz dauerhaft fit

Schon zehn Minuten intensive Bewegung senken das Risiko für Herzerkrankungen um ein Drittel

Unser Lebensstil beeinflusst maßgeblich, ob unser Herz in Schwung bleibt. Entspannung, saubere Luft, vielseitige Ernährung, Kontrolle von Blutwerten und Blutdruck, aber auch Mundhygiene, ausreichend Schlaf sowie Geduld beim Auskurieren von Infekten - all das schützt unser Pumporgan. Der Lohn: Die Lebenserwartung verlängert sich durch eine gesunde Lebensweise statistisch gesehen um zwölf bis 14 Jahre, sagt Professor Martin Halle, Präventionsexperte am Münchner Klinikum rechts der Isar, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau".

Bewegung in den Alltag integrieren

Um das Herz fit zu halten, empfehlen Experten, sich mindestens eine halbe Stunde an mindestens fünf Tagen pro Woche zu bewegen. Ob zügiges Gehen, Radfahren oder Treppensteigen: Wann immer es sich anbietet, sollte Bewegung in den Alltag integriert werden. "Schon zehn Minuten intensive Bewegung reduzieren das Risiko für Herzerkrankungen um rund ein Drittel", so Professor Halle. Für eine optimal vorbeugende Wirkung ist Ausdauersport wie Joggen, Nordic Walking oder Schwimmen ideal. Schon eine Trainingseinheit pro Woche verbessert die Funktion und Elastizität der Gefäße. "Sportliche Aktivitäten wirken ganzheitlich auf den Körper", erklärt Martin Halle.

Tipps für ein gesundes Herz

Besonders Herzinfarkt- oder Herzschwächepatienten profitieren von Bewegung. Menschen, die lange schon nicht mehr sportlich aktiv waren oder Risikofaktoren aufweisen, sollten sich untersuchen lassen, ob bereits eine Herz-Kreislauf-Erkrankung vorliegt - und mit einem ausgedehnten Krafttraining vorsichtig sein.

