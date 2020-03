Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

10.000 Schritte täglich: So bekommen Sie Bewegung in den Alltag! (mit Geräusch) Schrittzähler oder Handy-Apps motivieren zusätzlich

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: Wie viele Schritte laufen Sie täglich? Das wissen Sie vermutlich nicht. Wir auch nicht, aber Petra Terdenge verrät Ihnen, wie viele es laut Weltgesundheitsorganisation sein sollten:

Geräusch Schritte

Sprecherin: 10.000 Schritte am Tag - wenn Sie das schaffen, tun Sie viel für Ihre Gesundheit. 10.000 Schritte sind viel, aber es ist machbar, sagt Barbara Kandler-Schmitt von der Apotheken Umschau:

O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 14 sec.

"Das entspricht etwa sechs bis acht Kilometern. Klingt zunächst wahnsinnig viel. Aber wer mehr Bewegung in seinen Alltag bringt, schafft das sozusagen nebenbei und muss noch nicht einmal sonderlich sportlich sein."

Sprecherin: Wie bekommen wir mehr Bewegung in unseren Alltag? Schritt eins: O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 22 sec. "Um einen Überblick über Ihre tägliche Schrittzahl zu bekommen, schaffen Sie sich am besten einen Schrittzähler fürs Handgelenk oder den Hosenbund an oder laden sich eine Schrittzähler-App aufs Handy. Genauso wichtig sind bequeme Schuhe mit einem anatomisch geformten Fußbett. Denn mit Blasen und Druckstellen wird jeder Schritt zur Tortur."

Sprecherin: Nun kann es losgehen. Oft sind es einfache Dinge, die wir verändern können.

O-Ton Barbara Kandler-Schmitt 18 sec.

"Steigen Sie doch einfach einmal eine Station früher aus oder parken Sie das Auto weiter weg. Laufen Sie beim Telefonieren hin und her und nutzen Sie auch die Mittagspause für einen Spaziergang. Auch Freizeit und Hausarbeit bieten jede Menge Möglichkeiten, auf mehr Schritte zu kommen."

Abmoderation: Eine wunderbare Möglichkeit, um sich zu bewegen bietet auch der Urlaub, schreibt die Apotheken Umschau. Zum Beispiel auf einer autofreien Insel wie Wangerooge, Hiddensee oder Helgoland. Dort laden die Strände zum Spazierengehen ein und dann sind sogar mehr als 10.000 Schritte möglich und ein Genuss.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

