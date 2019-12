Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Jedes Familienmitglied sollte eigenes Nasenspray benutzen

Während einer Erkältung sammeln sich an der Sprühvorrichtung eines Nasensprays Bakterien an. Wird ein angebrochenes Nasenspray nach einiger Zeit erneut benutzt, sollte man zuerst den Sprüher mit heißem Wasser gründlich säubern. Aus hygienischen Gründen solle außerdem jedes Familienmitglied ein eigenes Nasenspray benutzen, wie Apothekerin Christina Küster aus Moringen im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" betont.

Nach Anbruch sind Nasensprays nur begrenzt haltbar. Deshalb sollte man die Angaben im Beipackzettel beachten und das Anbruchdatum auf der Packung notieren.

Nasenspray richtig anwenden

Ein optimaler Sprühnebel entsteht, wenn man vor der ersten Anwendung des Nasensprays den Pumpmechanismus mehrfach betätigt und so lange in die Luft sprüht, bis die Lösung gleichmäßig austritt. Die Wirkstofflösung gelangt nicht in den Rachen, wenn der Behälter in einem Winkel von etwa 45 Grad am Nasenloch angesetzt wird. Die Gewöhnungsgefahr sinkt auf ein Minimum, wenn abschwellende Sprays nicht länger als fünf Tage hintereinander genutzt werden.

