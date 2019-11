Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Zum bundesweiten Vorlesetag am 15.11.2019

Stark durch Lesen: Aktiv-Geschichten für Kinder sind Trend

Baierbrunn

Anmoderationsvorschlag:

Ob der Hase Ski fährt oder der Frosch tanzt, Hauptsache die Vorlesegeschichte macht den Kleinen Spaß, denn Vorlesen fördert die Freude am Lesen und trägt mit zum späteren Bildungserfolg bei. Marco Chwalek berichtet:

Sprecher: Am 15. November findet der jährliche bundesweite Vorlesetag statt. Gemeinsam mit der "Stiftung Lesen" macht das Apothekenmagazin "Baby und Familie" darauf aufmerksam, wie wichtig Vorlesen für unsere Kinder ist. Dazu Peggy Elfmann, stellvertretende Chefredakteurin:

O-Ton Peggy Elfmann: 17 Sekunden

"Beim Bilderbuch blättern und Geschichten zuhören, gewinnen Kinder Freude am Umgang mit Büchern. Studien zeigen, dass das Vorlesen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Kindern hat. Denn Kinder, denen vorgelesen wird, haben später mehr Spaß am Selbstlesen und haben im Schnitt auch bessere Noten."

Sprecher: Vorlesen und Zuhören sind eigentlich zwei ruhige Beschäftigungen. Das Motto des Vorlesetags heißt aber "Sport und Bewegung". Wie passt das zusammen?

O-Ton Peggy Elfmann: 16 Sekunden

"Kinder lieben Bücher mit Interaktionen und warten nur auf die nächste Aktivität wie Hüpfen, Klatschen oder Trampeln. Viel Spaß macht es ihnen auch, wenn sie die gehörte Geschichte nachspielen können. Es gibt viele empfehlenswerte Kinderbücher mit Sportgeschichten, die sich wunderbar zum Vorlesen eignen."

Sprecher: Und was heißt das konkret? Welche Inhalte animieren Kinder, sich zu bewegen?

O-Ton Peggy Elfmann: 17 Sekunden

"Zum Beispiel Fußball- oder Tanzgeschichten lieben auch schon die Kleinen, denn Sport ist ein beliebtes Kinderthema in Büchern. Es geht ja immer darum, Lust und Mut zu machen, und so kann ein Buch vielleicht die Angst vorm Sprung ins Wasser nehmen. Oder es werden alltägliche Situationen beschrieben, bei denen Kinder mit neuen Sportarten in Berührung kommen."

Abmoderationsvorschlag:

Auch in jeder "Baby und Familie" gibt es eine Geschichte zum Vorlesen von "Enny und Mo", und passend zum Text gibt es eine Bastelvorlage dazu und Bilder zum Ausmalen.

