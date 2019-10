Pflege daheim: Antworten auf die drängendsten Fragen am Beginn der Pflege

Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

Anmoderationsvorschlag: Wird ein geliebter Mensch zum Pflegefall und man will ihn daheim pflegen, sind die Angehörigen zu Beginn meistens vollkommen überfordert. Was ist zu tun, damit alles seinen richtigen Gang nimmt? Marco Chwalek hat für uns nachgefragt:

Sprecher: Das Thema Pflege beschäftigt direkt oder indirekt jeden von uns, denn noch nie waren so viele Menschen in Deutschland pflegebedürftig. Zwei Drittel von ihnen werden zuhause gepflegt und betreut, schreibt das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Wir haben Chefredakteurin Claudia Röttger gefragt: Was muss man als Erstes in Erfahrung bringen?

O-Ton Claudia Röttger: 23 Sekunden

"Zuallererst sollte man mit den Ärzten und den Therapeuten abklären, wobei der Partner oder der Elternteil in Zukunft Hilfe braucht, und vor allem, was er noch alleine kann. Man sollte mit dem Pflegebedürftigen, und das ist sicher nicht sehr leicht, ganz ehrlich darüber sprechen, was ihm wichtig ist und wie künftig damit umgegangen werden soll, zum Beispiel bei der Kleidung oder bei der Körperhygiene."

Sprecher: Um Leistungen zu bekommen, muss man einen Antrag bei der Pflegekasse stellen und danach werden noch Gespräche mit der Pflegekasse geführt. Wie bereitet man sich auf so ein Gespräch vor?

O-Ton Claudia Röttger: 21 Sekunden

"Vor dem Gespräch sollte man sich über alles Wesentliche informieren, also im Internet recherchieren oder auch den Hausarzt oder seinen Apotheker fragen. Denn es geht in diesem Gespräch auch umso wichtige Dinge wie Leistungen der Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Und darum sollte man alle Fragen auf einen Zettel schreiben, damit man nichts vergisst."

Sprecher: Was gibt es zu beachten, während man das Gespräch führt?

O-Ton Claudia Röttger: 20 Sekunden

"Häufig ist man ja bei so einem Gespräch ziemlich aufgeregt, sodass man jemanden mitnehmen sollte, der auch einspringt, falls man selber etwas vergessen hat. Mit dem Punkt, der einen am meisten beschäftigt, sollte man am besten beginnen. Und am Ende des Gesprächs fasst man am besten die wichtigsten Fakten noch mal zusammen, damit es keine Missverständnisse gibt."

Abmoderationsvorschlag: Viele weitere drängende Fragen werden im neuen Pflege-Teil des Senioren Ratgebers beantwortet, der regelmäßig ganz konkrete Tipps und Hilfestellungen für den Pflege-Alltag gibt.

