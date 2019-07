Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen

So erholt man sich im Urlaub am effektivsten

2 Audios

bme-Erholung_AU7B.mp3

MP3 - 3,3 MB - 01:27 Download

otp-Erholung_AU7B.mp3

MP3 - 2,5 MB - 01:05 Download

Baierbrunn (ots)

Anmoderationsvorschlag: "Gute Erholung" wünschen viele Kollegen, wenn man in den Urlaub geht. Aber wie erholt man sich tatsächlich am effektivsten? Dagmar Ponto hat für uns die besten Tipps zusammen getragen:

Sprecherin: Entspannt wollen wir unsere Urlaubstage genießen und gelassener, ruhiger und zufriedener zurückkommen. Aber wie macht man das? Wir haben mit Dr. Roland Mühlbauer von der "Apotheken Umschau" gesprochen und ihn gefragt, wie wir uns am besten erholen können:

O-Ton Roland Mühlbauer: 23 Sekunden

"Erstens, dass man geistig abschaltet, zum Beispiel indem man Familie und Freunde trifft oder sich in ein Hobby vertieft. Zweite Ebene ist die körperliche Erholung. Wer eh schon einen physisch anstrengenden Beruf hat, dem hilft eher, körperlich zur Ruhe zu kommen. Andere wollen gerade im Urlaub dann möglichst viel Bewegung nachholen. Da ist es aber wichtig, dass sie das nicht übertreiben."

Sprecherin: Und vor allem sich selber nicht unter Druck setzen. Was sollte man sonst noch vermeiden, damit es ein entspannter Urlaub wird?

O-Ton Roland Mühlbauer: 18 Sekunden

"Wer sofort nach dem letzten Arbeitstag reist, der sollte sich für die ersten zwei Tage nicht zu viele Aktivitäten vornehmen. Da hat man oft erstmal einen Durchhänger, manche werden sogar krank. Außerdem sollte man bei Kurztrips nicht unterschätzen, dass lange Anreisen und Rückreisen ein erheblicher Stressfaktor sind."

Sprecherin: Außerdem sollte man die Erreichbarkeit auf ein Minimum beschränken. Aber, wie kann man ein bisschen von der Urlaubserholung in den Alltag retten?

O-Ton Roland Mühlbauer: 17 Sekunden

"Am besten indem ich Aktivitäten, die ich schon im Urlaub begonnen habe auch im Alltag fortsetze. Ich kann mich zum Beispiel auch mal in der Heimat in ein Café setzen und mich mit anderen Leuten unterhalten. Oder auch, dass ich als Souvenir ein duftendes Stück Seife mitbringe, sodass ich an die schöne Zeit dort erinnert werde."

Abmoderationsvorschlag: Auch Kochrezepte vom Urlaubsort, die man zuhause nachkocht, halten die Erinnerungen an die Ferien wach, empfiehlt die "Apotheken Umschau."

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell