Auf den Ruhestand sollte man sich sorgfältig vorbereiten

Baierbrunn (ots)

Der Start in den Ruhestand ist eine große Wende im Leben, auf die sich jeder gut vorbereiten sollte. "Machen Sie sich unbedingt vorher Gedanken dazu, wie Sie dann leben wollen", sagt Nora Treiber-Dengler, Sprecherin der Fachgruppe Alter(n) im System der Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Wie in jedem neuen Lebensabschnitt kann es anfangs auch holpern.

Iris Seidensticker, die künftige Rentner coacht, empfiehlt, sich so sorgfältig mit dem Ruhestand zu beschäftigen wie mit der Berufswahl. Sie rät zu dieser Übung: Malen Sie sich den idealen Tag im Ruhestand mit allen Details aus. Wo wachen Sie auf? Was gibt es zum Frühstück? Was machen Sie danach? "Viele sehen dann tolle, inspirierende Bilder vor sich. Sie machen Musik, lesen ausgiebig Zeitung, sitzen am Fluss, fahren Rad, sind vormittags beim Ehrenamt und spielen nachmittags mit den Enkeln", sagt Seidensticker. Familientherapeutin Treiber-Dengler betont: "Es ist eine Phase, um Neues auszuprobieren. Beziehungsweise Dinge, die man früher schon machen wollte, wofür aber die Möglichkeit und die Zeit fehlte." Und wer in erster Linie Schwierigkeiten sieht, sollte sich auch damit beschäftigen. Sind die Ängste berechtigt? Wie kann ich mich darauf vorbereiten und damit umgehen?

Weitere Tipps, wie sich der Abschied vom Job gut bewältigen lässt, finden Leserinnen und Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau".

