Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau

Auch die Kopfhaut braucht Sonnenschutz

Bild-Infos

Download

Baierbrunn (ots)

Haare bekommen zwar keinen Sonnenbrand - der Haut am Kopf kann das aber schon passieren. "Je weniger Haare man hat oder je dünner sie sind, desto mehr Schutz braucht man", betont die Hamburger Dermatologin Dr. Melanie Hartmann im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Besonders die typische Sonnenterrasse oben auf dem kahlen Kopf benötige dringend ausreichend UV-Schutz, da dort am meisten Licht und Sonne auftreffe. Aber auch allen, die im Vollbesitz ihrer Haare sind, rät die Ärztin, an Scheitel, Schläfen und bei zusammengebundenen Haaren hinter den Ohren eine Extraportion Sonnencreme aufzutragen. Gut eignen sich dafür Produkte, die nicht so stark fetten, wie Trockenöl-Sprays oder ölfreie Lotions. Auch den Haaren schaden UV-Strahlen. In der aktuellen "Apotheken Umschau" finden Leserinnen und Leser daher die besten Sommer-Tipps für die Frisur.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 6/2019 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell