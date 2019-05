Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau

COMPRIX Award 2019: Apotheken Umschau gewinnt mit Kampagne "Danke, Apotheke"

Baierbrunn (ots)

Auszeichnung für Wort & Bild Verlag, Markenfilm und Mhoch4 mit dem Gütesiegel der deutschen Healthcare-Branche für Exzellenz und Kreativität

"Danke, Apotheke", die emotionale und reichweitenstarke Kampagne des Wort & Bild Verlags, wurde in Berlin mit dem begehrten "COMPRIX Award 2019" in der Kategorie "Non-RX, Non-OTC-Spots Healthcare-Kommunikation" ausgezeichnet. Der COMPRIX zeichnet alljährlich besonders herausragende Arbeiten in der Healthcare-Kommunikation in Deutschland aus und gilt als Gütesiegel für Exzellenz und Kreativität in der gesamten Branche. Er wird von rund 70 Juroren in vier Experten-Jurys verliehen.

"Wir freuen uns sehr, dass unser emotionaler Spot ,Danke, Apotheke' von dieser hochkarätigen Fachjury mit dem COMPRIX 2019 ausgezeichnet wird", sagt Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags. "Man kann es einfach nicht oft genug sagen, wie wichtig die sichere Arzneimittelversorgung durch die Apotheke für die Menschen vor Ort ist. Basierend auf dem Motiv der Fürsorge, die Apotheker jeden Tag erbringen, haben wir auch den neuen Apotheken Umschau-TV-Spot konzipiert. Der COMPRIX bestärkt uns darin, dass wir damit den richtigen Weg eingeschlagen haben."

Initiative "pro AvO" unterstützt Kampagne

Im TV und auf Social-Media-Kanälen wurde "Danke, Apotheke" zum "Tag der Apotheke" am 7. Juni 2018, über die Weihnachtsfeiertage sowie im Januar 2019 in großem Umfang ausgespielt. Die Kampagne wurde vom Wort & Bild Verlag gemeinsam mit "Markenfilm" und "Mhoch4" verwirklicht. Für Regie und Kamera zeichnet Ben Hartenstein verantwortlich, für Idee und Konzeption Wort & Bild-Werbeleiter Ansgar Deelmann. "Danke, Apotheke" wird von der Initiative "pro AvO" unterstützt. Der Wort & Bild Verlag und "pro AvO" zeigen mit der Kampagne authentisch und emotional die unverzichtbaren Leistungen und das Engagement der Apotheken - von der professionellen Arzneimittelversorgung im Nachtdienst bis zur kompetenten persönlichen Beratung. Für maximale Authentizität wurde in echten Offizinen mit echten Apothekern und mit Protagonisten aus allen Bereichen der Gesellschaft gedreht. "Wir danken der Initiative pro AvO für die tatkräftige Unterstützung", so Arntzen.

Zur Kampagne "Danke, Apotheke":

Anlass für den TV-Spot "Danke, Apotheke" und die groß angelegte Aufklärungs-Kampagne ist die aktuelle Diskussion zum Erhalt der Apotheke vor Ort und damit der flächendeckenden sicheren Arzneimittelversorgung. Sie zeigt authentisch und emotional, was verloren geht, wenn nur noch der Preis und nicht die beste Versorgung im Mittelpunkt steht. Mit dem "COMPRIX Award" hat die Kampagne nach zahlreichen Preisen, u.a. der Superbrands®-Auszeichnung für hervorragende Markenführung und dem Sonderpreis des expopharm-Medienpreises, eine weitere renommierte Auszeichnung von branchenweiter Bedeutung erhalten.

Alle Infos zu der Kampagne unter www.danke-apotheke.de

Zur Initiative pro AvO:

Die derzeitigen Unterstützer der Initiative pro AvO sind BD Rowa Germany GmbH, GEHE Pharma Handel GmbH, NOVENTI Group, Sanacorp eG und die Wort & Bild Verlagsgruppe. Ziel der Initiative ist es, in einem engen Zusammenspiel mit weiteren Teilnehmern, Verbänden und Apothekern ein Konzept zu erstellen, das den Apothekern die Möglichkeit eines gemeinsamen Standards gibt, sei es als Marktplatz, Plattform oder nur einer speziellen Anwendung. Die Bündelung der hierfür notwendigen Ressourcen ist dabei der chancenreichste Weg für die Patientinnen und Patienten in Deutschland. Alle Infos zur Initiative unter www.pro-avo.de

Pressekontakt:

Gudrun Kreutner

Leitung Unternehmenskommunikation

Katharina Neff-Neudert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 089/7 44 33 - 360

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

https://www.facebook.com/wortundbildverlag

