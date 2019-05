Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau

Ausgewogene Ernährung fördert Artenreichtum der Darmflora

Das Mikrobiom des Darms besteht aus Milliarden von Bakterien. Neueste Studien offenbaren ihre große Wirkung auf unsere Gesundheit - je vielfältiger unser Mikrobiom ist, desto besser ist das für das Immunsystem. In Industrieländern wie Deutschland löst der Mensch durch seine Lebensweise aber nicht nur ein Artensterben in seiner Umwelt aus, auch innerhalb seines Körpers schwindet die Vielfalt, wie Professor André Gessner, Mikrobiologe an der Universität Regensburg, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schildert. "Unser Mikrobiom verarmt." Gründe sind zum Beispiel einseitige Ernährung und der übermäßige Gebrauch von Antibiotika.

Eine abwechslungsreiche Ernährung mit vielen Ballaststoffen und Pflanzenfasern fördert den Artenreichtum. Über Probiotika - also Produkte mit lebenden Bakterien - lässt sich das Mikrobiom zwar beeinflussen, gezielt eingreifen kann man auf diesem Weg aber derzeit noch kaum. Generell ist die Aufnahme von Probiotika gesund. Natürliche Quellen sind zum Beispiel Joghurt, Kefir, Sauerkraut, Käse und saure Gurken. Schlecht bekommt unserem Mikrobiom eine salzreiche Ernährung. Auch synthetische Süßstoffe sind wahrscheinlich ungünstig. Die neue "Apotheken Umschau" erklärt in ihrer Titelgeschichte, wie die Bakterien im Darm uns vor Krankheiten schützen und stellt neueste Forschungsergebnisse vor.

