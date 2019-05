Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau

Welches Fiebermittel gehört ins Reisegepäck?

Baierbrunn (ots)

Ein Mittel gegen Schmerzen und Fieber sollte in der Reiseapotheke nicht fehlen. Im Regelfall bieten sich Medikamente mit den Wirkstoffen Ibuprofen oder Paracetamol an, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" empfiehlt. Patienten mit chronischen Erkrankungen oder Personen, die andere Arzneimittel nehmen, sollten sich in der Apotheke genau beraten lassen, welches Präparat zu ihnen passt. Von Medikamenten mit Acetylsalicylsäure (ASS) rät Reisemediziner Dr. Gunver Werringloer aus Herrenberg ab: "Diese Mittel hemmen die Thrombozyten, das Blut gerinnt also weniger schnell." Vor allem in Urlaubsregionen, in denen man Dengue-Fieber bekommen kann, sei das ungünstig, weil es manchmal zu Komplikationen führe. Wer Acetylsalicylsäure-Präparate dauerhaft einnehmen muss, sollte vor seiner Reise in solche Gebiete zur Sicherheit mit seinem Arzt sprechen.

Weitere Tipps, was unbedingt ins SOS-Set für Ferien am Strand gehört, finden Leserinnen und Leser in der aktuellen "Apotheken Umschau".

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 5/2019 A liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

