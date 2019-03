Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau

Schmerzen: Ablenkung kann helfen

Baierbrunn (ots)

Schmerzen gehören für viele von uns zum Alltag: An manchen Tagen brummt der Schädel, an anderen zieht es im Bauch oder die Zähne tun weh. In solchen Momenten greift fast jeder dritte Deutsche zu einem Schmerzmittel, so eine aktuelle GfK-Umfrage der "Apotheken Umschau". Doch manchmal gibt es Alternativen zur Tablette. Petra Terdenge weiß mehr:

Sprecherin: Medikamente sind ein Segen, für den man jeden Tag dankbar sein kann. Allerdings sollte man nur dann dazu greifen, wenn es wirklich nötig ist. Das ist bei Schmerzen oft so, aber nicht immer, sagt Christian Krumm von der "Apotheken Umschau":

O-Ton Christian Krumm 20 sec.

"Bei akuten Schmerzen ist der Griff zur Schmerztablette durchaus nachvollziehbar und in vielen Fällen sinnvoll. Es lohnt sich oft, alternative Maßnahmen zu prüfen wie Wärme-Kompressen, Bewegung an der frischen Luft oder einfach Ablenkung. So empfehlen Experten tatsächlich auch, sich bei Schmerzen abzulenken, statt sich darauf zu konzentrieren."

Sprecherin: Manche Menschen fürchten sich vor Schmerzen und greifen schon zu Medikamenten, wenn ihnen noch gar nichts wehtut:

O-Ton Christian Krumm 14 sec.

"Die Angst vor Schmerzen kennt man ja beispielsweise auch vom Sport, dass viele Menschen die Schmerztabletten vorbeugend einnehmen. Sinnvoll ist das nicht. Generell sollte man Schmerzmittel nur dann einnehmen, wenn man wirklich Schmerzen hat und dann auch in der vorgesehenen Dosierung."

Sprecherin: Wer sich bei der richtigen Dosierung nicht sicher ist, dem könnte der folgende Tipp helfen:

O-Ton Christian Krumm 17 sec.

"Die Faustregel lautet: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wer zu zögerlich ist, riskiert, dass es nicht ausreichend wirkt. Wer zu viel nimmt, dem drohen Nebenwirkungen oder auch Gewöhnungs-Effekte. Aus diesem Grund sollte ein Schmerzmittel höchstens zehn Tage pro Monat und maximal drei bis vier Tage hintereinander eingenommen werden."

Wenn die Schmerzen länger andauern, sollte man unbedingt zum Arzt gehen, schreibt die "Apotheken Umschau". Das gilt auch, wenn Schmerzen neu auftreten, ungewöhnlich oder sehr stark sind.

