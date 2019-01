So klappt's mit den gesunden Vorsätzen

2 Audios

BmE_gesunde-Vorsätze_AU1B.mp3

MP3 - 3,2 MB - 01:24 Download

otp_gesunde-Vorsätze_AU1B.mp3

MP3 - 2,7 MB - 01:10 Download

Baierbrunn (ots) - Mehr Sport treiben, gesünder essen, weniger rauchen - kommt Ihnen das bekannt vor? Gute Vorsätze sind leicht gefasst, gerade zum Jahreswechsel. Warum sie so schwer umzusetzen sind, weiß Petra Terdenge:

Sprecherin: Wir Menschen lieben unsere Gewohnheiten. Bis zu 50 Prozent von dem, was wir tagsüber tun, ist gewohnheitsmäßiges Verhalten. Ausgelöst von bestimmten Reizen läuft es quasi automatisch ab, sagt Sonja Gibis von der "Apotheken Umschau":

O-Ton Sonja Gibis 11 sec.

"Das ist praktisch, denn man muss dabei nicht viel denken. Das Problem: Ist etwas mal zur Gewohnheit geworden, ist das Muster tief in unserem Gehirn eingeschrieben. Es wieder zu überschreiben und so sein Verhalten zu ändern, kostet viel Mühe."

Sprecherin: Mit einem guten Vorsatz, den wir Silvester fassen, ist es nicht getan. Wir müssen fest davon überzeugt sein, dass sich etwas ändern muss:

O-Ton Sonja Gibis 22 sec.

"Erst einmal muss man es wirklich wollen. Doch auch an der Motivation lässt sich arbeiten. So kann man in positiven Fantasien schwelgen, sich zum Beispiel vorstellen, wie einen regelmäßiger Sport verändert. Wie attraktiv man wird, muskulös und fit. Außerdem sollte man sich etwaige Hürden vorher bewusst machen. Was mache ich etwa, wenn ich joggen will und es regnet? Wie kriege ich mich von der Couch, wenn ich müde bin?"

Sprecherin: Ist der Wille stark genug, können wir den nächsten Schritt tun:

O-Ton Sonja Gibis 24 sec.

"Zuerst muss ich einen konkreten Plan fassen. Nicht: 'Ich will mehr Sport machen', sondern: 'Immer mittwochs vor der Arbeit laufe ich eine halbe Stunde'. Es hilft, den richtigen Moment zu finden, um einen Vorsatz umzusetzen. Zum Beispiel, wenn im Leben ohnehin viel im Umbruch ist wie etwa nach einem Jobwechsel oder einem Umzug. Wenn ich dann etwa vom Auto aufs Fahrrad umsteige, um zur Arbeit zu kommen, habe ich bessere Chancen, es durchzuhalten."

Abmoderationsvorschlag:

Wir können auch einen Vertrag mit uns selbst abschließen, schreibt die "Apotheken Umschau". Wenn wir uns entschließen, etwas zu verändern, schreiben wir es auf und unterzeichnen. Auch das hilft dabei, dass aus Wünschen Wirklichkeit wird.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell