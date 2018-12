Bessere Einkommen für Kakaobauern dank höherem Fairtrade-Mindestpreis / Fairtrade erhöht Mindestpreis für Kakao um 20 Prozent / "Bäuerinnen und Bauern wurden durch niedrige Weltmarktpreise schwer unter Druck gesetzt. Der höhere Fairtrade-Mindestpreis und die höhere Prämie tragen dazu bei, den Weg in... mehr Bild-Infos Download

Köln/Bonn (ots) - Fairtrade International wird den Fairtrade-Mindestpreis für konventionellen Kakao von 2.000 auf 2.400 US-Dollar pro Tonne (FOB) erhöhen, eine Steigerung um 20 Prozent. Für Bio-Kakao wird der Fairtrade-Preis 300 US-Dollar über dem Weltmarktpreis oder dem Fairtrade-Mindestpreis liegen, je nachdem, welcher zur Zeit des Verkaufs höher ist. "Für die Kleinbauern ist die Preiserhöhung ein Schritt zu besseren Einkommen", sagte Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender von TransFair e.V. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kakao-Partner die Entscheidung von Fairtrade International mittragen und unsere Arbeit auch zukünftig unterstützen und ausbauen."

Im letzten Jahr ist der Weltmarktpreis für Kakao um mehr als ein Drittel eingebrochen. Unter den Preisschwankungen leiden insbesondere die Bäuerinnen und Bauern. Fairtrade ist das einzige Zertifizierungssystem mit einem verpflichtenden Mindestpreis, der als Sicherheitsnetz dient, wenn die Marktpreise fallen, während die Kleinbauernorgani¬sationen dennoch von steigenden Marktpreisen profitieren können. Der von der Regierung der Elfenbeinküste, dem weltweit größten Anbauland für Kakao, festgesetzte Kakaopreis beträgt aktuell 2.124 US-Dollar (FOB). Wenn der Fairtrade-Mindestpreis aber höher ist, zahlen die Käufer von Fairtrade-Kakao die Differenz an die Kleinbauernorganisation.

Auch die Fairtrade-Prämie steigt um 20 Prozent

Die zusätzliche Fairtrade-Prämie wird von 200 auf 240 US-Dollar pro Tonne angehoben, das macht sie zur höchsten festgelegten Prämie aller Zertifizierungssysteme. Die Prämie ist ein Betrag, der über den Einkaufpreis für den Kakao hinaus direkt an die Kleinbauernorganisationen gezahlt wird, die dieses Geld in selbst gewählte Projekte investieren. Die Prämie trägt dazu bei, dass Kooperativen sich zu starken und professionellen Organisationen entwickeln, die auf die Bedürfnisse ihrer Mitglieder eingehen und sie als langfristige Geschäftspartner stärken. Im Jahr 2017 nahmen Fairtrade-Kakaokooperativen Prämiengelder in Höhe von fast 43 Millionen US-Dollar für Investitionen in ihre Betriebe und Projekte für die Gemeinden ein.

Die neuen Preise wurden vom Fairtrade-Standardkomitee beschlossen, einem aus verschiedenen Akteuren zusammengesetzten Gremium, dem auch Vertreterinnen und Vertreter von Produzentenorganisationen und Handel angehören. Sie treten am 1. Oktober 2019 in Kraft. Dem Beschluss ging ein umfassender Konsultationsprozess entlang der Kakaolieferkette voraus, der Fairtrade-Bäuerinnen und -Bauern, Handelsunternehmen, Hersteller und Schokoladenmarken sowie die Zivilgesellschaft einschloss.

Die Herausforderungen in der westafrikanischen Kakao-Branche sind enorm, wie eine Fairtrade-Studie vom April 2018 zeigt: Das Einkommen von 58 Prozent der Fairtrade-zertifizierten Haushalte im Kakaoanbau der Elfenbeinküste lag laut Studie unterhalb der absoluten Armutsgrenze. Der neue Fairtrade-Mindestpreis soll es Durchschnittshaushalten im Fairtrade-zertifizierten Kakaoanbau ermöglichen, ein Einkommen oberhalb der extremen Armutsgrenze zu erzielen. In drei Jahren werden Mindestpreis und Prämie für Kakao voraussichtlich wieder überprüft.

"Das sind gute Neuigkeiten für die Menschen im Kakaoanbau in Westafrika," meint Fortin Bley, ivorischer Kakaobauer und Vorsitzender von Fairtrade Afrikas westafrikanischem Produzentennetzwerk. "Bäuerinnen und Bauern wurden durch niedrige Weltmarktpreise schwer unter Druck gesetzt. Der höhere Fairtrade-Mindestpreis und die höhere Prämie tragen dazu bei, den Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu ebnen."

Alle formalen und technischen Informationen zur Einführung des neuen Fairtrade-Mindestpreises und der Prämie werden im Februar 2019 von Fairtrade International veröffentlicht.

Neuer Referenzpreis für existenzsichernde Einkommen macht Zielvorgaben

Die Überarbeitung von Mindestpreis und -Prämie erfolgt in Verbindung mit einer umfassenderen Fairtrade-Strategie, die auf existenzsichernde Einkommen für Kakaobäuerinnen und -bauern hinarbeitet. Im Rahmen dieser Strategie hat Fairtrade International auch einen Richtpreis für existenzsichernde Einkommen für Kakao in Côte d'Ivoire und Ghana ermittelt, den sogenannten "Living Income Reference Price". Er ist der erste Richtpreis für die Branche, der auf Richtwerten für existenzsichernde Einkommen und Konsultationen zu Betriebskosten der Produzenten beruht.

Dieser Zielpreis basiert auf der von der "ISEAL Living Income Community of Practice" durchgeführten Berechnung der Summe, die je nach Land benötigt würde, um die durchschnittlichen Haushaltskosten im Kakaoanbau für Lebensmittel, Unterkunft, Kleidung, Gesundheitsversorgung, Bildung sowie für eine kleine Notfallreserve zu decken. Im nächsten Schritt wurden Produktivitätsindikatoren und die Kosten einer nachhaltigen Produktion in die Berechnung einbezogen. Die Grundlage dieses Preismodells wurde ebenfalls in einem Konsultationsprozess mit Produzentenorganisationen, Industrie und Zivilgesellschaft geprüft.

Referenzpreis als Teil einer ganzheitlichen Strategie

Der Fairtrade-Mindestpreis basiert auf FOB-Verkaufsebene, weil er sich auf das Einkommen landwirtschaftlicher Kleinbetriebe bezieht. Dagegen dient als Berechnungsgrundlage des Referenzpreises für existenzsichernde Einkommen das sogenannte "Farm Gate"-Level. Er beträgt für die Elfenbeinküste 2.668 US-Dollar pro Tonne Kakao und für Ghana 2.300 US-Dollar. (Zum Vergleich: Umgerechnet auf Farm Gate-Level würde sich der neue Fairtrade-Mindestpreis für die Elfenbeinküste zum aktuellen Kurs auf ca. 1.600 US-Dollar pro Tonne belaufen.) Der Referenzpreis sollte ermöglichen, dass Bäuerinnen und -bauern, die Vollzeit im Kakaoanbau tätig sind, ein existenzsicherndes Einkommen verdienen. Um dies zu erreichen muss der Preis Teil einer ganzheitlichen Strategie sein, die auch Produktivitätssteigerungen und die Diversifikation von Nutzpflanzen umfasst.

Im Gegensatz zum Fairtrade-Mindestpreis ist der Referenzpreis für existenzsichernde Einkommen nicht verpflichtend. Durch die Erhöhung des Fairtrade-Mindestpreises verringert sich die Differenz zwischen dem durchschnittlichen Einkommen eines ivorischen Kakaobauers und dem existenzsichernden Einkommen um rund ein Viertel; ein erster Schritt in einem stufenweisen und kollektiven Ansatz, um die Kluft zu schließen.

"Es ist eine traurige Wahrheit, dass die meisten Kakaobäuerinnen und -bauern in Westafrika in Armut leben," so Darío Soto Abril, Geschäftsführer von Fairtrade International. "Der Preis, den Bäuerinnen und Bauern erhalten, ist ein kritischer Faktor. Er muss dringend steigen, damit sich Kakaobauern einen annehmbaren Lebensstandard für sich und ihre Familien leisten können. Wir arbeiten engagiert mit unseren Partnern, um existenzsichernde Einkommen Wirklichkeit werden zu lassen und begrüßen auch andere mutige Vorstöße aus der gesamten Branche." Fairtrade wird mit engagierten Partnern Projekte durchführen, um die Fairtrade-Strategie für existenzsichernde Einkommen zu prüfen, u.a. Preisinitiativen und Maßnahmen für Diversifizierung. Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse soll, die die Kakaoindustrie dazu bewegt werden, sich existenzsichernden Einkommen anzunähern.

Hintergrund:

Der Verein TransFair e.V. wurde 1992 mit dem Ziel gegründet, benachteiligte Produzentengruppen in Entwicklungsländern zu unterstützen. Als unabhängige Organisation handelt TransFair e.V. nicht selbst mit Waren, sondern setzt sich dafür ein, den Handel mit fair gehandelten Produkten und Rohstoffen zu fördern und mehr Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu erreichen. www.fairtrade-deutschland.de

TransFair gehört zum internationalen Verbund Fairtrade International e.V., in dem Fairtrade-Organisationen aus 25 Ländern und die drei kontinentalen Produzentennetzwerke zusammengeschlossen sind. Fairtrade International entwickelt die international gültigen Fairtrade-Standards. www.fairtrade.net

Alle beteiligten Akteure entlang der Lieferkette werden regelmäßig von FLOCERT GmbH kontrolliert. Die Gesellschaft arbeitet mit einem unabhängigen und weltweit konsistenten Zertifizierungssystem nach den Anforderungen der Akkreditierungsnorm ISO 17065 (DIN EN 45011). www.flocert.net

