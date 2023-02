Atradius: Der Lebensmittelsektor profitiert nicht von den hohen Preisen, er steht unter Druck

Köln (ots) - Mit 220 Milliarden US-Dollar an Ausgaben ist die Fußballweltmeisterschaft in Katar die teuerste, die je veranstaltet wurde. Der Großteil der Summe floss nicht in den Bau neuer Stadien, sondern in die Infrastruktur. Dies wird dem Golfstaat noch lange nach dem letzten Tor im Turnier wirtschaftliche Vorteile bringen. Auch für ausländische Firmen winken ...

mehr