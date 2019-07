Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber

So tappt man nicht in die Zuckerfalle

Baierbrunn (ots)

Anmoderationsvorschlag: Überall und immer ist Zucker für uns verfügbar, ob im Büro, in der Mittagapause oder abends vor dem Fernseher, und er ist auch in vielen Lebensmitteln enthalten, wo wir ihn gar nicht vermuten. Dagmar Ponto berichtet, wie wir diesem süßen Gift aus dem Weg gehen können:

Sprecherin: Wir wissen doch alle, zu viel Zucker macht uns dick und krank und dass wir ihn vermeiden sollten. Trotzdem tappen wir immer wieder in die Zuckerfalle, berichtet das Apothekenmagazin Diabetes Ratgeber. Chefredakteurin Anne-Bärbel Köhle erklärt uns, warum:

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 21 Sekunden

"Naja, Zucker ist ja auch in sehr viel Fertigprodukten enthalten, in denen Sie es gar nicht vermuten haben, zum Beispiel in Currywürsten mit Fertigsauce, im Krautsalat, in der Tiefkühlpizza; steckt aber auch in vermeintlich gesunden Speisen, beispielsweise in gezuckertem Müsli oder in Fruchtjoghurt und natürlich auch in einer ganzen Menge Limonaden und Obstsäften."

Sprecherin: Zucker vermeiden beugt Übergewicht vor und kann Erkrankungen wie Fettleber oder Typ-2-Diabetes verhindern. Aber wenn kein Zucker auf der Zutatenliste angegeben ist, ist dann auch keiner enthalten?

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 22 Sekunden

"So kann man das ganz und gar nicht sagen, denn hinter einer ganzen Reihe von Bezeichnungen wie beispielsweise Dextrose, Malzextrakt oder Saccharose, verbirgt sich ja nichts anderes als Zucker. Und auch Honig und Ahornsirup klingen zwar viel gesünder, enthalten aber natürlich ebenfalls viel Zucker. Da hilft eigentlich nur, mit offenen Augen einkaufen und sich die Zutatenliste ganz genau ansehen."

Sprecherin: Können Sie uns mal ein konkretes Beispiel nennen, wie man die Zuckerfalle vermeiden kann:

O-Ton Anne-Bärbel Köhle: 13 Sekunden

"Zum Beispiel ein Glas Rotkohl mit 700 Gramm enthält circa 70 Gramm Zucker. Wenn Sie den Rotkohl selbst kochen und einen Apfel hineinreiben, haben Sie auch einen fruchtigen, süßen Geschmack, aber sehr viel Zucker gespart."

Abmoderationsvorschlag: Und diese Beispiele lassen sich mühelos fortsetzen, schreibt der Diabetes Ratgeber. Das heißt also für uns alle, lieber selber machen als zu Fertigprodukten greifen, die meistens viel zu viel Zucker enthalten.

