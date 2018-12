Zu viel geschlemmt: Bewegung hilft, Schnaps nicht

Titelbild Diabetes Ratgeber 12/2018 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/52279 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber" Bild-Infos Download

Baierbrunn (ots) - Ob bei der Adventsfeier mit Kollegen oder dem Festschmaus mit den Liebsten - in der Weihnachtszeit schlemmt man zuweilen mehr als einem guttut. Wer beim Essen "mal über die Stränge schlägt, kann mit einer halben bis einer Stunde Bewegung viel wettmachen", betont der Ärztliche Leiter der Klinik Rosenberg in Bad Driburg, Dr. Harald Fischer, im Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Denn Bewegung fördere die Muskeltätigkeit von Magen und Darm und damit den Weitertransport des Speisebreis.

Dass Alkohol die Verdauung anrege, sei dagegen ein Mythos. Alkohol entspanne die Muskulatur, auch die des Magens, und vermindere dadurch vielleicht das Völlegefühl. "In größeren Mengen - wenn Sie etwa zum Essen Wein trinken und dann noch einen Schnaps hinterher - verzögert er Studien zufolge aber die Magenentleerung." Auch nach einem Kaffee oder Espresso entleere sich der Magen nicht schneller, beides rege aber die Darmbewegung an, so der Experte. "Und das Koffein ist ein Muntermacher."

Im neuen "Diabetes Ratgeber" erfahren Leserinnen und Leser, was sie tun können, um Beschwerden vorzubeugen. Zudem finden sie Rezepte für ein leckeres Festmenü. Experten erklären darüber hinaus, wie man ohne Stress durch die Advents- und Weihnachtszeit kommt.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 12/2018 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber, übermittelt durch news aktuell