Kleine Fluchten in die Natur geben neue Kraft

Baierbrunn

Kleine Auszeiten vom Alltag helfen, zu entspannen, Stress abzubauen und den eigenen Akku wieder aufzuladen. "Wer es schafft, dem Alltag öfter mal in die Natur zu entfliehen, schöpft neue Kraft", betont Umweltpsychologe Professor Gerhard Reese von der Universität Koblenz-Landau im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Für solche kleinen Fluchten muss man weder weit wegfahren noch viel Zeit aufwenden." Denn das Abenteuer Natur liegt gleich vor der Haustür. "Gut tut das vor allem Älteren, die ansonsten nur selten rauskommen." In der Natur merke man, wie der Herzschlag ruhiger werde, fühle sich gelöster, lache häufiger, so der Umweltpsychologe. "Sorgen treten in den Hintergrund. Man fokussiert stärker auf das Hier und Jetzt." Zwar sollte man sich laut Reese nicht überanstrengen, dürfe aber ruhig Ungewohntes ausprobieren. Kanufahren beispielsweise sei ideal, wenn das Gehen Probleme bereite. "Paare können sich vorab überlegen, was hat uns früher Spaß gemacht? Warum nicht wie in jungen Jahren eine Nacht im Zelt verbringen?"

Im neuen "Senioren Ratgeber" finden Leserinnen und Leser sechs Beispiele für entspannende Trips ins Grüne: hinauf in die Baumwipfel, im Kanu oder Tretboot auf dem Wasser, zu Fuß auf den Spuren wilder Tiere, des Malers Caspar David Friedrich oder auf Tuchfühlung mit Wattwurm, Strandkrabbe und Co.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 6/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

