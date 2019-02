Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber

Senioren müssen nach Hüft-OP schnell auf die Beine kommen

Baierbrunn (ots)

Nach einem Hüftbruch müssen ältere Menschen so rasch wie möglich wieder auf die Beine kommen. Das gelingt besser, wenn Chirurgen, Geriater, Angehörige und Patienten zusammenarbeiten, wie Prof. Clemens Becker, Chef der Geriatrie im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" betont. Idealerweise kämen in der Klinik Chirurgen und Altersmediziner gemeinsam zur Visite. "Und der Patient erhält mindestens zwei Mal am Tag eine Einzeltherapie, zum Beispiel Physio- oder Ergotherapie." Spätestens am zweiten Tag nach der OP sollte der Patient laut Becker aufstehen. "Weil Sie gar nicht so schnell schauen können, wie ältere Menschen Muskulatur verlieren." Jeder Tag Bettruhe koste Muskeln und damit Kraft. Eine enge Kooperation von Chirurgen und Altersmedizinern könne zahlreiche Pflegefälle verhindern, weiß Becker aus einer aktuellen Studie zum Thema.

Wichtig ist laut Becker auch die Einbindung von Angehörigen. "Im Krankenhaus ist man in einer fremden Umgebung, man hat ständig fremde Personen um sich." Da sei die Anwesenheit vertrauter Menschen hilfreich. Sie beuge auch einem Delir vor, das bei etwa 30 Prozent der älteren Patienten nach der Operation auftreten könne. Und wenn am Wochenende im Krankenhaus kein Physiotherapeut da sei, um mit dem Patienten zu gehen, dann könnten Angehörige und Freunde ein Stück weit übernehmen. "Und sie können dem Kranken Mut zusprechen."

Im aktuellen "Senioren Ratgeber" erklärt der Experte, welche Risiken mit einer Hüft-OP bei älteren Menschen verbunden sind und wie lange die Behandlung dauert.

Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 2/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.

Pressekontakt:

Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

Fax 089 / 744 33 459

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell